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    • Spor
    • 15.08.2021 20:41
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    • 15.08.2021 20:44
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    Adana Demirspor - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM İZLE

    Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 2021-2022 sezonu ilk haftasında Adana Demirspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Adana Demirspor - Fenerbahçe | CANLI

    Süper Lig'in 2021-2022 sezonu ilk haftasında Adana Demirspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

    Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı canı yayını beIN Sports ekranlarında olacak.

    ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE | CANLI
    Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    İLK 11'LER
    Adana Demirspor:

    Fenerbahçe:

    FENERBAHÇE'DE 3 ÖNEMLİ EKSİK
    Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında 3 önemli oyuncusundan faydalanamayacak.

    Sarı-lacivertlilerde hazırlık döneminde en çok göze çarpan 2 hücum oyuncusu maç öncesi yaşadıkları sakatlıklar sebebiyle takımını yalnız bırakacak.

    Fenerbahçe'de omuz sakatlığı bulunan Dimitris Pelkas ile adele ağrısı yaşayan Enner Valencia ile Hakan Mert Yandaş, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek.

        YENİ TRANSFERLERDEN BİR İSMİN LİSANSI ÇIKARILDI
        Fenerbahçe, sezon öncesi şu ana dek 5 yeni transferle kadrosunu güçlendirdi.

        Sarı-lacivertliler, Burak Kapacak, Çağtay Kurukalıp, Steven Caulker, Serdar Dursun ve Min-Jae Kim'i kadrosuna kattı.

        Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi ise bu isimlerden şu ana dek sadece Serdar Dursun'un lisansı çıkarıldı.

        Sarı-lacivertlilerde diğer oyuncuların ise Adana Demirspor deplasmanında oynaması için maç saatine kadar lisanslarının TFF listesine eklenmesi gerekiyor.
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