Adana Demirspor - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM İZLE

Süper Lig'in 2021-2022 sezonu ilk haftasında Adana Demirspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor.
Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı canı yayını beIN Sports ekranlarında olacak.
FENERBAHÇE'DE 3 ÖNEMLİ EKSİK
Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında 3 önemli oyuncusundan faydalanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde hazırlık döneminde en çok göze çarpan 2 hücum oyuncusu maç öncesi yaşadıkları sakatlıklar sebebiyle takımını yalnız bırakacak.
Fenerbahçe'de omuz sakatlığı bulunan Dimitris Pelkas ile adele ağrısı yaşayan Enner Valencia ile Hakan Mert Yandaş, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek.