Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının ardından Erman Toroğlu'ndan olay sözler! 'Toplama takım...'

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Adana Demirspor'a konuk oldu. Sarı Lacivertliler karşılaşmayı Mesut Özil'in ikinci yarının başında attığı gol ile kazandı.
Süper Lig'in 2021-2022 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, "3 puanla başlamak çok önemliydi gerçekten çok mutluyum takım ve taraftarlarımız adına." dedi.
Pereira, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, gerçekten kendileri adına çok zor bir maç oynadıklarını belirtti.