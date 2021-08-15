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    • 16.08.2021 00:52
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    • 16.08.2021 00:56
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    Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının ardından Erman Toroğlu'ndan olay sözler! 'Toplama takım...'

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Adana Demirspor'a konuk oldu. Sarı Lacivertliler karşılaşmayı Mesut Özil'in ikinci yarının başında attığı gol ile kazandı. Maçın ardından A Spor'da konuşan usta yorumcu Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe'ye sert eleştiriler geldi. İşte o açıklamalar...

    Erman Toroğlu’ndan Fenerbahçe’ye olay sözler!

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Adana Demirspor'a konuk oldu. Sarı Lacivertliler karşılaşmayı Mesut Özil'in ikinci yarının başında attığı gol ile kazandı.

    Süper Lig'in 2021-2022 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, "3 puanla başlamak çok önemliydi gerçekten çok mutluyum takım ve taraftarlarımız adına." dedi.

    Pereira, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, gerçekten kendileri adına çok zor bir maç oynadıklarını belirtti.

        Ev sahibi takım için çok iyi bir atmosfer olduğunu ifade eden Pereira, şunları söyledi:

        "Bizim de hafta içi bazı problemlerimiz oldu, maç sırasında da bazı problemler yaşadık ama ilk yarı kalitemizi ortaya koyduk. Ama bizde eksik olan bir şey vardı. İlk yarıda ritmi ve topu korumayı biraz daha iyi becermemiz gerekiyordu. Oyun çok fazla geçiş oyununa döndü öyle olunca da oyunu kontrol etmek bir zordu açıkçası."

        FENERBAHÇE TOPLAMA TAKIM GİBİ OYNUYOR
        Maçın ardından A Spor'da konuşan usta yorumcu Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe'ye sert eleştiriler geldi. İşte o açıklamalar...

        Fenerbahçe takımının Adana Demirspor karşısında iyi işler yapması gerekiyordu, daha iyi beklerdim. Fenerbahçe oyuncuları bireysel gol atacakmış gibi duruyor.

            Takım olarak yardımlaşamıyor Fenerbahçe. Fenerbahçe toplama takım gibi oynuyor. Sisteme ihtiyaçları var. Bireysel oyunculara değil.

            3'lü defans diye bir şey yok. Takımın bir ruhu, sistemi olur! Şimdi hoca gitse, 4'lü 5'li mi oynayacaksın.

            "SAMATTA 6 MİLYONLUK ADAM DEĞİLMİŞ"
            Samatta 6 milyon Euroluk adam değilmiş! Bu parayı veren adama 'pardon' demek lazım!

            Emre Belözoğlu kalsa, Gustavo kalır mıydı? Kalmazdı! Şimdi banko oynuyor. Kulübün bir aklı, sistemi olması lazım. Sürekli bir şeylerin değişmesi doğru değil.
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            Haberler Spor Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının ardından Erman Toroğlu'ndan olay sözler! 'Toplama takım...'
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