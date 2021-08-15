Takvim.com.tr duyurmuştu! Mert Günok Başakşehir'den ayrıldı

Medipol Başakşehir, tecrübeli kalecileri Mert Günok ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.
"BAŞAKŞEHİR'DE UNUTULMAZ ARASINA ADINI YAZDIRDI"
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle; "Turuncu-lacivertli formamız altında 2017 yılından bu yana özveriyle görev yapan ve takımımıza önemli katkılarda bulunan Mert Günok kulübümüzden ayrılmıştır.
Kulübümüzde gösterdiği üst düzey performansla A Milli Takımımız'ın da 1. kalecisi olan tecrübeli kaleci, 2019-2020 sezonundaki performansıyla da tarihi şampiyonluğumuzda önemli pay sahibi olarak Başakşehir ailesinin unutulmazları arasına adını yazdırmıştır.