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    • Spor
    • 15.08.2021 13:08
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    • 15.08.2021 13:16
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    Takvim.com.tr duyurmuştu! Mert Günok Başakşehir'den ayrıldı

    Takvim.com.tr geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ile Galatasaray'ın Mert Günok'un transferi konusunda karşı karşıya geldiğini duyurmuştu. Bugün bir son dakika gelişmesi yaşandı ve Başakşehir Mert Günok'un takımdan ayrıldığını açıkladı.

    Takvim duyurmuştu! Resmi açıklama geldi

    Medipol Başakşehir, tecrübeli kalecileri Mert Günok ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

    "BAŞAKŞEHİR'DE UNUTULMAZ ARASINA ADINI YAZDIRDI"
    Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle; "Turuncu-lacivertli formamız altında 2017 yılından bu yana özveriyle görev yapan ve takımımıza önemli katkılarda bulunan Mert Günok kulübümüzden ayrılmıştır.

    Kulübümüzde gösterdiği üst düzey performansla A Milli Takımımız'ın da 1. kalecisi olan tecrübeli kaleci, 2019-2020 sezonundaki performansıyla da tarihi şampiyonluğumuzda önemli pay sahibi olarak Başakşehir ailesinin unutulmazları arasına adını yazdırmıştır.

        Mert Günok'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

        TAKVİM.COM.TR DUYURMUŞTU
        Takvim.com.tr'nin 14 Ağustos'ta yaptığı haberde şu ifadeler yer almıştı Geçen sezon ve bu sezon transfer döneminde sık sık karşı karşıya gelen Beşiktaş ve Galatasaray yeni bir savaşa başladı. Rosier ve Ghezzal konusunda büyük bir rekabet yaşayan, ayrıca Gedson Fernandes için de mücadele veren ezeli rakipler bu kez Mert Günok için masada.



        Beşiktaş'ın bir süredir ısrarla istediği milli kaleci için Galatasaray da bugün resmen masaya oturdu. Sarı-Kırmızılılar, Başkan Burak Elmas aracılığıyla Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a resmi teklifini iletti.



            Alınan bilgilere göre Başakşehir'in fiyatını 2 milyon Euro olarak belirlediği Mert Günok için Galatasaray 1.2 milyon Euro'luk teklif yaptı. Beşiktaş'ın teklifinin ise 1 milyon Euro olduğu belirtiliyor.



            Muslera'nın sezona çok kötü başlaması ve Okan Kocuk'un Giresunspor'a kiralanması sonrası kalede sıkıntı yaşayan Sarı-Kırmızılılar'ın Mert Günok transferinde ısrarcı olduğu ifade ediliyor.



            Ezeli rakipler arasında transfer savaşından hangi takımın galip ayrılacağı merakla bekleniyor.

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