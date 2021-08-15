İşte Galatasaray'ın gizli transfer planı! Nelsson-Luyindama-Donk üçgeni

Galatasaray yönetiminin sözleşmeleri sona eren Ryan Donk ve Martin Linnes için veda mesajı yayınlamaması tepki çekmişti. Taraftarlar bu tavrı 'vefasızlık' olarak değerlendirirken, sosyal medya üzerinden de tepkilerini dile getirmeye devam ediyorlar.
Ancak alınan bilgilere göre yönetimin bu tavrının arkasında farklı bir plan var. Victor Nelsson'un transferi sonrasında Luyindama'yı gözden çıkaran Galatasaray yönetimi, Kongolu stopere kulüp arıyor. Eğer Luyindama ile yollar ayrılırsa rotasyonda sadece 3 stoper kalacağı için savunmanın ortasına transfer ihtiyacı doğacak.
Sarı-Kırmızılılar'ın bu durumda Ryan Donk'la 1 yıllık yeni sözleşme imzalamayı düşündüğü belirtiliyor. Yönetimin bu planın açığa çıkmaması için Hollandalı yıldızla ilgili veda mesajı yayınlamadığı öğrenildi. Linnes için yayınlanacak veda mesajı da Donk'la ilgili durumun netleşmesi için bekletiliyor.