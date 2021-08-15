İşte Galatasaray'ın gizli transfer planı! Nelsson-Luyindama-Donk üçgeni





Ancak alınan bilgilere göre yönetimin bu tavrının arkasında farklı bir plan var. Victor Nelsson'un transferi sonrasında Luyindama'yı gözden çıkaran Galatasaray yönetimi, Kongolu stopere kulüp arıyor. Eğer Luyindama ile yollar ayrılırsa rotasyonda sadece 3 stoper kalacağı için savunmanın ortasına transfer ihtiyacı doğacak.