Ebrar Karakurt kimdir, kaç yaşında? Ebrar Karakurt sevgilisi var mı? 2020 Tokyo Olimpiyatlarında ülkemizi temsil eden voleybolculardan birisi olan Ebrar Karakurt'un kim olduğu merak konusu oluyor. Voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başlayan Karakurt, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.