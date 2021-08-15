Ebrar Karakurt kimdir, kaç yaşında? Ebrar Karakurt sevgilisi var mı? 2020 Tokyo Olimpiyatlarında ülkemizi temsil eden voleybolculardan birisi olan Ebrar Karakurt'un kim olduğu merak konusu oluyor. Voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başlayan Karakurt, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.
EBRAR KARAKURT KİMDİR?
17 Ocak 2000'de dünyaya gelen Ebrar Karakurt, Türk milli voleybolcudur.
Pasör çaprazı olarak oynayan Karakurt'un boyu 1.96'dır.
Voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başlayan Karakurt, VakıfBank formasıyla iki sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşadı.
2000 doğumlu smaçör, geçtiğimiz sezon A Takım ile birlikte antrenmanlara çıktı ve zaman zaman forma giyme şansı buldu.
U23 Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonu olan Ebrar Karakurt, U18 Milli Takımı'yla mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' ödülünün sahibi oldu.