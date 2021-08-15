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    • Spor
    • 15.08.2021 12:54
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    • 15.08.2021 12:54
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    Ebrar Karakurt kimdir, kaç yaşında? Ebrar Karakurt sevgilisi var mı?

    Ebrar Karakurt kimdir, kaç yaşında? Milli voleybolcu Ebrar Karakurt sevgilisi var mı? 2020 Tokyo Olimpiyatlarında sergilediği performansla dikkat çeken milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt aşk hayatıyla da gündem oluyor. 2000 doğumlu genç oyuncu Türk Hava Yolları forması giyiyor. İşte, Ebrar Karakurt hakkında merak edilen bilgiler!

    takvim.com.tr
    Ebrar Karakurt kimdir, kaç yaşında? Ebrar Karakurt sevgilisi var mı?

    Ebrar Karakurt kimdir, kaç yaşında? Ebrar Karakurt sevgilisi var mı? 2020 Tokyo Olimpiyatlarında ülkemizi temsil eden voleybolculardan birisi olan Ebrar Karakurt'un kim olduğu merak konusu oluyor. Voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başlayan Karakurt, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

    EBRAR KARAKURT KİMDİR?

    17 Ocak 2000'de dünyaya gelen Ebrar Karakurt, Türk milli voleybolcudur.

    Pasör çaprazı olarak oynayan Karakurt'un boyu 1.96'dır.

    Voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başlayan Karakurt, VakıfBank formasıyla iki sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

    2000 doğumlu smaçör, geçtiğimiz sezon A Takım ile birlikte antrenmanlara çıktı ve zaman zaman forma giyme şansı buldu.

    U23 Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonu olan Ebrar Karakurt, U18 Milli Takımı'yla mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' ödülünün sahibi oldu.

        2018 yılında VakıfBank A Takımı'na yükselen Karakurt 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Ligi Şampiyonluğu yaşadı.



        2019 yılı itibarıyla Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Türk Hava Yolları oyuncusudur.
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