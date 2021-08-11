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    • 11.08.2021 16:02
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    Galatasaray ile Beşiktaş arasında yeni transfer savaşı! Mert Günok paylaşılamıyor

    Transfer döneminin başından bu yana Gedson Fernandes, Rosier ve Ghezzal gibi isimler için karşı karşıya gelen Galatasaray ile Beşiktaş arasında bu kez de Mert Günok savaşı çıktı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Galatasaray ile Beşiktaş arasında yeni transfer savaşı

    Geçen sezon ve bu sezon transfer döneminde sık sık karşı karşıya gelen Beşiktaş ve Galatasaray yeni bir savaşa başladı. Rosier ve Ghezzal konusunda büyük bir rekabet yaşayan, ayrıca Gedson Fernandes için de mücadele veren ezeli rakipler bu kez Mert Günok için masada.



    Beşiktaş'ın bir süredir ısrarla istediği milli kaleci için Galatasaray da bugün resmen masaya oturdu. Sarı-Kırmızılılar, Başkan Burak Elmas aracılığıyla Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a resmi teklifini iletti.



    Alınan bilgilere göre Başakşehir'in fiyatını 2 milyon Euro olarak belirlediği Mert Günok için Galatasaray 1.2 milyon Euro'luk teklif yaptı. Beşiktaş'ın teklifinin ise 1 milyon Euro olduğu belirtiliyor.



        Muslera'nın sezona çok kötü başlaması ve Okan Kocuk'un Giresunspor'a kiralanması sonrası kalede sıkıntı yaşayan Sarı-Kırmızılılar'ın Mert Günok transferinde ısrarcı olduğu ifade ediliyor.



        Ezeli rakipler arasında transfer savaşından hangi takımın galip ayrılacağı merakla bekleniyor.

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        Haberler Spor Galatasaray ile Beşiktaş arasında yeni transfer savaşı! Mert Günok paylaşılamıyor
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