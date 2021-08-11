Galatasaray ile Beşiktaş arasında yeni transfer savaşı! Mert Günok paylaşılamıyor

Geçen sezon ve bu sezon transfer döneminde sık sık karşı karşıya gelen Beşiktaş ve Galatasaray yeni bir savaşa başladı. Rosier ve Ghezzal konusunda büyük bir rekabet yaşayan, ayrıca Gedson Fernandes için de mücadele veren ezeli rakipler bu kez Mert Günok için masada.
Beşiktaş'ın bir süredir ısrarla istediği milli kaleci için Galatasaray da bugün resmen masaya oturdu. Sarı-Kırmızılılar, Başkan Burak Elmas aracılığıyla Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a resmi teklifini iletti.
Alınan bilgilere göre Başakşehir'in fiyatını 2 milyon Euro olarak belirlediği Mert Günok için Galatasaray 1.2 milyon Euro'luk teklif yaptı. Beşiktaş'ın teklifinin ise 1 milyon Euro olduğu belirtiliyor.