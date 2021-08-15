Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 15.08.2021 19:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.08.2021 19:26
    ABONE OL

    Son dakika: Beşiktaş Mert Günok transferini resmen açıkladı

    Son dakika spor haberleri... Beşiktaş Kulübü, Medipol Başakşehir'den ayrılan kaleci Mert Günok ile sözleşme imzalandığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp Mert Günok'un transferini paylaştığı video ile duyurdu.

    takvim.com.tr
    Mert Günok Beşiktaş’ta!

    Beşiktaş Kulübü, Medipol Başakşehir'den ayrılan kaleci Mert Günok ile sözleşme imzalandığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp Mert Günok'un transferini paylaştığı video ile duyurdu.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında tecrübeli milli kaleci Mert Günok ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mert Günok'a Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

    Son 4 sezonda Medipol Başakşehir'in kalesini koruyan 33 yaşındaki file bekçisi, Bursaspor ve Fenerbahçe forması da giydi.

    TAKVİM.COM.TR DUYURMUŞTU
    Takvim.com.tr Beşiktaş'ın Mert Günok'a ilgisini 14 Ağustos'ta yaptığı haberle duyurmuştu. Haberde Galatasaray ve Beşiktaş'ın Mert Günok transferi için karşı karşıya olduğu belirtilmişti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bursa’da öğrenciye de esnafa da tam destek
    Haberler Spor Son dakika: Beşiktaş Mert Günok transferini resmen açıkladı
        SON DAKİKA