Son dakika: Beşiktaş Mert Günok transferini resmen açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Medipol Başakşehir'den ayrılan kaleci Mert Günok ile sözleşme imzalandığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp Mert Günok'un transferini paylaştığı video ile duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında tecrübeli milli kaleci Mert Günok ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mert Günok'a Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Son 4 sezonda Medipol Başakşehir'in kalesini koruyan 33 yaşındaki file bekçisi, Bursaspor ve Fenerbahçe forması da giydi.

TAKVİM.COM.TR DUYURMUŞTU

Takvim.com.tr Beşiktaş'ın Mert Günok'a ilgisini 14 Ağustos'ta yaptığı haberle duyurmuştu. Haberde Galatasaray ve Beşiktaş'ın Mert Günok transferi için karşı karşıya olduğu belirtilmişti.