Başakşehir - Alanyaspor | CANLI ANLATIM İZLE

Süper Lig'in 2021-2022 sezonu ilk haftasında Başakşehir sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç saat 19.15'te başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Başakşehir - Alanyaspor | CANLI
Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Tagir, Duarte, Lucas Lima, Tolga Ciğerci, Ndayishimiye, Berkay, Aleksic, Visca, Gulbrandsen
Alanyaspor: Serkan, Fatih, Mevlja, Milunovic, Borja, Siopis, Candeias, Umut, Efecan, Davidson, Diedhiou