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    • Spor
    • 15.08.2021 18:44
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    • 15.08.2021 18:45
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    Başakşehir - Alanyaspor | CANLI ANLATIM İZLE

    Süper Lig'in 2021-2022 sezonu ilk haftasında Başakşehir sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Başakşehir - Alanyaspor | CANLI

    Süper Lig'in 2021-2022 sezonu ilk haftasında Başakşehir sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.

    Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç saat 19.15'te başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

    Başakşehir - Alanyaspor | CANLI
    Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    İLK 11'LER

    Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Tagir, Duarte, Lucas Lima, Tolga Ciğerci, Ndayishimiye, Berkay, Aleksic, Visca, Gulbrandsen

    Alanyaspor: Serkan, Fatih, Mevlja, Milunovic, Borja, Siopis, Candeias, Umut, Efecan, Davidson, Diedhiou

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