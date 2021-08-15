Samatta pahalıya patladı! 160 milyonluk yedek

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon büyük umutlarla satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Tanzanyalı santrfor Samatta çubuklu forma altında bekleneni veremedi. Teknik direktör Vitor Pereira'nın elinde santrfor mevkisi için şu anda 3. alternatif olan Tanzanyalı golcünün maliyeti ise dudak uçuklatıyor. Samatta'nın toplam maliyeti 16 milyon Euro.

2024'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Samatta için Aston Villa'ya 6 milyon Euro ödendi. 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Tanzanyalı yılda 2.5 milyon Euro kazanıyor.

TALİBİ YOK

Sarı-Lacivertli kurmaylar yaz transfer döneminde satışını yapmak istediği Samatta için ciddi bir talip çıkmadı. Yüksek olan yıllık ücreti yüzünden hiçbir takım almaya yanaşmadı.

YEDEĞİN YEDEĞİ OLDU!

Thiam kadro dışı kalmasına rağmen Samatta, Serdar Dursun ve Valencia'nın ardından 3. santrfor konumunda. Yeni bir santrfor transferi ile birlikte 4. sıraya düşecek! 16 milyon Euro'luk maliyeti (Yaklaşık 160 milyon TL) ile Fenerbahçeli kurmayların kabus görmesine sebep oldu.