Altay’ın kaptanı İbrahim Öztürk, Emre Belözoğlu’nun rekorunu kırdı!

18 yıl sonra Süper Lig'de mücadele eden Altay'da sezonun ilk maçı olan Kayserispor mücadelesine takım kaptanı İbrahim Öztürk ilk 11'de başladı. Tecrübeli futbolcu adını Süper Lig tarihine yazdırmayı başardı.

Altay'ın 40 yaşındaki savunma oyuncusu İbrahim Öztürk, Kayserispor maçı ile birlikte Süper Lig'de forma giyen en yaşlı futbolcu unvanını eline geçirdi.

Süper Lig tarihinin en yaşlı futbolcusu olarak kayıtlara geçen İbrahim böylelikle kendisinden önce bu rekor 39 yaş 10 ay 18 gün ile elinde bulunduran Emre Belözoğlu'nun rekorunu da geride bırakmış oldu.

4 yıldır Altay'da forma giyen 40 yaşındaki İbrahim Öztürk, 2009-2010 sezonunda Bursaspor'un elde etmiş olduğu Süper Lig şampiyonluğunda önemli bir rol oynamıştı.