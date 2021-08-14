Fenerbahçe'nin 160 milyonluk hayaleti! Samatta hayal kırıklığı yarattı...

Fenerbahçe Samatta'yı geçen sezon 6 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla Aston Villa'dan kiraladı. Bu sezon bitiminde Tanzanyalı golcünün opsiyonu devreye girdi…
PERFORMANSI HAYAL KIRIKLIĞI
Geçen sezon 4 yıllık sözleşme imzalanan Samatta hem geçen sezonki performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Hem de bu sezon öncesi beklentileri karşıyamadı…
Geçen sezon hem Erol Bulut hem de Emre Belözoğlu'nun şans vermesine rağmen Sarı-Lacivertliler Tanzanyalı golcüden hiçbir verim alamadılar.
Pereira'nın gelmesinin ardından Fenerbahçe Yönetimi Portekizli hocadan Samatta'dan faydalanmasını istedi.