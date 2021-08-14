Fenerbahçe'nin 160 milyonluk hayaleti! Samatta hayal kırıklığı yarattı...

PEREIRA UMUDU KESTİ

Ancak hazırlık maçlarında ve sezon öncesi çalışmalarda Samatta'dan memnun kalmayan Pereira da Samatta'dan umudunu kesti.

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Geçen sezon sadece 5 gol atan Tanzanyalı futbolcuyu elden çıkarmak isteyen Sarı-Lacivertliler şu ana kadar her hangi bir takım bulamadı.