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    • 14.08.2021 18:31
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    Fenerbahçe'nin 160 milyonluk hayaleti! Samatta hayal kırıklığı yarattı...

    Son dakika spor haberleri... Geçen sezon 4 yıllık sözleşme imzalanan Samatta hem geçen sezonki performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Geçen sezon sadece 5 gol atan Tanzanyalı futbolcuyu elden çıkarmak isteyen Sarı-Lacivertliler şu ana kadar her hangi bir takım bulamadı. Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Samatta yılda 2.5 milyon Euro net ücret kazanıyor. 4 yıllık sözleşmeyle birlikte Samatta’nın Fenerbahçe’ye maliyeti vergiler hariç toplam 16 milyon Euro’yu buluyor...

    takvim.com.tr
    EMRE AKDENİZ
    160 milyonluk hayalet!

    Fenerbahçe Samatta'yı geçen sezon 6 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla Aston Villa'dan kiraladı. Bu sezon bitiminde Tanzanyalı golcünün opsiyonu devreye girdi…

    PERFORMANSI HAYAL KIRIKLIĞI
    Geçen sezon 4 yıllık sözleşme imzalanan Samatta hem geçen sezonki performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Hem de bu sezon öncesi beklentileri karşıyamadı…

    Geçen sezon hem Erol Bulut hem de Emre Belözoğlu'nun şans vermesine rağmen Sarı-Lacivertliler Tanzanyalı golcüden hiçbir verim alamadılar.
    Pereira'nın gelmesinin ardından Fenerbahçe Yönetimi Portekizli hocadan Samatta'dan faydalanmasını istedi.

        PEREIRA UMUDU KESTİ
        Ancak hazırlık maçlarında ve sezon öncesi çalışmalarda Samatta'dan memnun kalmayan Pereira da Samatta'dan umudunu kesti.

        16 MİLYON EUROLUK MALİYET
        Geçen sezon sadece 5 gol atan Tanzanyalı futbolcuyu elden çıkarmak isteyen Sarı-Lacivertliler şu ana kadar her hangi bir takım bulamadı.

        Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Samatta yılda 2.5 milyon Euro net ücret kazanıyor. 4 yıllık sözleşmeyle birlikte Samatta'nın Fenerbahçe'ye maliyeti vergiler hariç toplam 16 milyon Euro'yu buluyor.

        Valencia'nın sakatlanmasına rağmen Pereira yarın ligin ilk maçında Adana Demirspor'a karşı Samatta'yı değil yeni transfer edilen Serdar Dursun'u oynatmayı düşünüyor… Samatta'ya ise yedek kulübesinin yolu gözüküyor.

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