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    • 15.08.2021 09:09
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    Galatasaray'da Cicaldau'nun 10 numaralı formayı istememe nedeni ortaya çıktı

    Galatasaray'ın 6,5 milyon euro ödeyerek Romanya'da transfer ettiği orta saha Alexandru Cicaldau'nun 10 numaralı formayı neden tercih etmediği ortaya çıktı.

    10 numaralı formayı istememe nedeni ortaya çıktı

    Galatasaray'a 6.5 milyon euro karşılığında Rumen ekibi Craiova'dan transfer edilen Alexandru Cicaldau'nun 10 numaralı formayı giymesini bekleyenler yanıldı. Sabah'ta yer alan habere göre 24 yaşındaki oyuncu, eski takımında 10 numaralı forma ile 4 sezon sahaya çıkarken, Galatasaray'a geldiğinde ise formanın eski sahibi vatandaşı Hagi'nin altında ezilmemek için bu numarayı istemedi.

    Ayrıca sarı-kırmızılı yönetim de geçmişte Wesley Sneijder sonrasında Younes Belhanda'ya verilen 10 numara nedeniyle yaşananları unutmadı ve oyuncuya farklı bir numara verildi.

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    Haberler Spor Galatasaray'da Cicaldau'nun 10 numaralı formayı istememe nedeni ortaya çıktı
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