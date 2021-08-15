Nice Lille’i adeta gole boğdu! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Fransa Lig 1'de Nice, deplasmanda son şampiyon Lille'i 4-0 mağlup etti. Lille'de forma giyen milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, maça ilk 11'de başladı. Yusuf Yazıcı, 65'te oyundan alındı.

M.UNİTED FARKLI BAŞLADI

İngiltere Preimer Ligi'nde Manchebter United. evined konuk ettiği Leeds'i 5-1 mağlup etti ve sezona iyi başladı. M.United'ın gollerini Bruno Fernandes (3), Greenwood ve Fred kaydetti.

FENER 3 PUAN PEŞİNDE

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk maçında bugün Adana Demirspor'a konuk olacak. Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Sarı-Lacivertli ekipte Pelkas, Valencia ve Mert Hakan'ın sakatlıkları bulunuyor. Pelkas'ın yerine İrfancan'ın oynaması bekleriyor.

28 YIL SONRA İLK DEFA

F.Bahçe'nin rakibi A. Demirspor, 1994/95 sezonundan sonra 28 yıl aranın ardındanr- Süper Lig maçına çıkacak.

PEREİRA: KONTROL HEP BİZDE OLMALI

Fenerbahçe, dün Samandıra'da yaptığı son çalışmanın ardından özel uçakla Adana'ya hareket etti. Oyuncuları ile bir toplantı yapan Pereira, "Kontrol hep bizde olmalı. Rakibe baskıyı hissettirin. Rölanti futbol istemiyorum. Erken gol önemli" dedi.

GOL DÜELLOSU MANİSA'NIN

TFF 1. Lig 2021-2022 sezonunun ilk hafta maçında Manisa FK, İstanbulspor'u deplasmanda 4-3 mağlup etti. Manisa FK, 8. dakikada Dever Orgill ve 33. dakikada Sousa ile 2-0'ı yakaladı. Ev sahibi ekip ise 41 ve 64'te İbrahim Yılmaz ile skoru 2-2'ye getirmeyi başardı. 67'de ve 88'de bir kez daha sahne alan Orgill maçta skor tabelasını 4-2 Manisa lehine çevirdi. İstanbulspor 90+5'te İbrahim Yılmaz ile penaltıdan durumu 4-3'e getirse de bu gol Sarı-Siyahlılar'a yetmedi. Manisa FK, zorlu deplasmandan evine 3 puanla dönmeyi başardı. Ligde dün alınan diğer sonuçlar şöyle: Balıkesirspor- Boluspor: 1-0, Denizlispor-Bandırmaspor: 0-2.

DOĞAN ALEMDAR İDDİASI

Kalecilerden yana sezona şanssız bir başlangıç yapan G.Saray'da gündeme Kayserispor kalecisi Doğan Alemdar geldi. Genç kaleciyi Avrupa'dan da çok isteyen kulüp var.

VARSA YOKSA FERNANDES!

G.Saray Benficalı yıldız futbolcu Gedson Fernandes için girişimlerini sürdürüyor... Menajerler ise Sarı-Kırmızılı kulübün kapısını yeni isimlerle çalıyor. Galatasaray ise bu isimleri tek tek veto ediyor. Gedson Fernandes'in Benfica'nın dün oynadığı Arouca maçının kadrosunda yer almaması da Cimbom'un iştahını kabarttı. Sarı-Kırmızılılar bu gelişme sonrası Benfica ile temaslarını sıklaştırma kararı aldı.

NELSSON TAKIMLA ÇALIŞTI

Cimbom, Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı idmanla başladı. İdmanda Johnstone maçında oynayan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Yeni transfer Victor Nelsson, takımla beraber ilk kez antrenmanda yer aldı. G.Saray bugün Giresun'a gidecek.

ROMA BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI

Trabzonspor'un 19 Ağustos'ta Roma ile oynayacağı Konferans Ligi maçının biletleri satışa çıktı. En ucuz bilet ise 150 lira.

UĞURCAN'A BÜYÜK ÖVGÜ

Molde maçının kahramanı Uğurcan Çakır'a UEFA'dan övgü. UEFA Konferans Ligi'nin resmi hesabı yaptığı paylaşımda Uğurcan Çakır eşittir penaltı kurtarma kahramanı vurgusunda bulundu.

CORNELİUS SİFTAH YAPTI

Trabzonspor'un yeni transferi Andreas Cornelius ile sakatlığı geçen Dorukhan Toköz ve Fode Koita takımla birlikte çalışmalara başladı. Abdülkadir Ömür'ün tedavisi ise devam ediyor.

MERT GÜNOK'TA İŞLEM TAMAM!

Beşiktaş transferde hız kesmiyor... Siyah-Beyazlılar bir süredir renklerine bağlamak için görüştüğü Mert Günok ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Milli file bekçisi dün sağlık kontrolünden geçti. Ardından resmi sözleşmeye imza atıldı. Siyah- Beyazlı kulübün Mert Günok için Medipol Başakşehir'e ne kadar bonservis ödeyeceği açıklanmadı. Ancak gelen bilgilere göre Başakşehir'e bu transfer için 1.4 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödenecek.

BAŞAKŞEHİR-ALANYASPOR ANTALYASPOR-GÖZTEPE

Süper Lig'de bugün 2 karşılaşma daha oynanacak. Saat 19.15'te Medipol Başakşehir, geçen sezonun flaş takımlarından Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. 21.45'te ise Antalyaspor evinde Göztepe ile karşılaşacak. Bu maçta ise Yasin Kol düdük çalacak.

HAALAND YENİ SEZONA İKİ GOLLE BAŞLADI

Bundesliga'nın ilk haftasında Borussia Dortmund, sahasında Eintracht Frankfurt'u 5-2 yendi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Reus, 32. dakikada Thorgan Hazard, 34 ve 70. dakikalarda Erling Haaland ve 58. dakikada Reyna attı. Konuk takımın golleri ise 27'de Felix (kendi kalesine) ve 86'daHauge'den geldi.

ÖMER FARUK YURTSEVEN DOUBLE DOUBLE YAPTI

NBA ekibi Miami Heat adına Yaz Ligi'nde forma giyen Ömer Faruk Yurtseven, Utah Jazz ile oynadıkları maçta "double-double" yaptı. Jazz'a 84-65 kaybettikleri maçta ilk 5'te başlayan Ömer Faruk, 16 sayı, 11 ribauntla "doubledouble" yaparken, istatistiklerine 3 blok ve 3 top çalma da ekledi.

ALTAY'DAN SÜPER DÖNÜŞ

Altay Süper Lig'e bomba gibi döndü... 18 yıllık aranın ardından Süper Lig'de ilk maçına dün sahasında Kayserispor karşısında çıkan İzmir ekibi, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Sezona 3 puanla başladı. Mustafa Denizli'nin ekibi Altay, Kayserispor karşısında 8 ve 45+1. dakikalarda Bamba'nın golleriyle 2-0'ı yakaladı. İkinci yarıda çok sayıda fırsat yakalayan Siyah-Beyazlılar, Thaciano'nun 86'da attığı golle maçı 3-0 kazandı. Altay oynadığı futbolla umut verirken konuk ekip Kayserispor ise alınan kötü sonuçla taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

HATAY&PAŞA PUANLARI PAYLAŞTI

Geçen sezonun flaş takımı Hatayspor, yeni sezonun ilk maçında Kasımpaşa ile evinde 1-1 berabere kaldı. Paşa, 18'de Eysseric ile 1-0 öne geçerken, 72'de Saba Hatayspor'a 1 puanı getiren golü kaydeden isim oldu.

KARAGÜMRÜK G.ANTEP'İ 3 GOLLE GEÇTİ

Karagümrük, sezonun ilk maçında Gaziantep FK'yi evinde 3-2 yendi. Karagümrük'ün gollerini Djilobodji (kendi kalesine) Pesic ve Ahmed Musa attı. G.Antep'in gollerini Sagal (Pen.) ve Djilobodji kaydetti.