Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı oynanırken sosyal medyada Samatta isyanı!
Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe sezonun ilk maçında Adana Demirspor'la deplasmanda karşılaşırken, zorlu mücadeleye damgasını vuran isimlerden birisi Mbwana Samatta oldu. Ancan Tanzanyalı forvet golleriyle değil yine kötü performansıyla adından söz ettirdi. Sosyal medyada tepkilerin odağı olan Samatta için yapılan, "İsmini tersten okuyun, neden gol atamadığını anlarsınız. Attamas!" yorumu çok konuşuldu. İşte o tepkiler ve maçtan ekrana yansımayan kareler...
Fenerbahçe sezonun ilk maçında Adana Demirspor'la deplasmanda karşılaşırken, zorlu mücadeleye damgasını vuran isimlerden birisi Mbwana Samatta oldu.
"ATTAMAS!"
Sarı-Lacivertli taraftarlar, oynadığı silik futbol sonrası Samatta'yı sosyal medyada eleştiri yağmuruna tuttu. Özellikle yıldız futbolcu için yapılan, "İsmini tersten okuyun, neden gol atamadığını anlarsınız. Attamas!" yorumu çok konuşuldu.
Fenerbahçe'nin 6 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonuyla Aston Villa'dan transfer ettiği Samatta kendisine kulüp bulunamadığı için mecburen takımda kaldı. Toplam 160 milyon liralık maliyeti ile son zamanların en başarısız transferlerinden biri olan Tanzanyalı futbolcunun geleceği belirsizliğini koruyor.
İşte Samatta ile ilgili sosyal medyada yapılan yorumlar:
-Umarım Belçika takımları bu akşam Samatta'yı izlemiyordur. Ya da biraz önceki pozisyonu. görmemişlerdir.