Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı oynanırken sosyal medyada Samatta isyanı!

Fenerbahçe'nin 6 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonuyla Aston Villa'dan transfer ettiği Samatta kendisine kulüp bulunamadığı için mecburen takımda kaldı. Toplam 160 milyon liralık maliyeti ile son zamanların en başarısız transferlerinden biri olan Tanzanyalı futbolcunun geleceği belirsizliğini koruyor.

