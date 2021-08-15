Cimbom'un son gözdesi dengeleri alt üst edecek! Anders Dreyer gündemde...

Ülkesinde müthiş bir çıkış yakalayan Dreyer geçen sezon 45 resmi maçta oynayıp 11 gol ve 11 asistlik performans sergiledi. Yıldız futbolcu bu sezon ise 5 maçta 2 gol ve 4 asistle kaldığı yerden devam ediyor.

Sağ kanatta oynayan ve sol ayağını çok etkili bir şekilde kullanan Anders Dreyer tüm alt yaş kategorilerinde Danimarka formasını giydi. Genç yıldız şu anda Danimarka Milli Takımı'nın geniş oyuncu havuzu içinde yer alıyor.