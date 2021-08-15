Cimbom'un son gözdesi dengeleri alt üst edecek! Anders Dreyer gündemde...

Kanat oyuncusu transferi için çalışmalarını dört koldan sürdüren Galatasaray'da adaylar çoğalıyor.
YENİ HEDEF ANDERS DREYER
Victor Nelsson hamlesi sonrası rotayı yine Danimarka'ya çeviren Sarı-Kırmızılılar'ın listesine giren son isim Midtjylland formasını giyen Anders Dreyer oldu.
TERİM ONAYLADI
Scout ekibinin önerisi olarak gündeme gelen 23 yaşındaki Danimarkalı yıldıza teknik direktör Fatih Terim'den onay geldiği ve yönetimin harekete geçtiği öğrenildi.
Kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Dreyer için 4-5 milyon Euro civarında bir teklif yapılacağı belirlendi.
Esbjerg formasıyla yıldızı parlayan genç yıldız, 2018 yılında henüz 18 yaşındayken 2.2 milyon Euro karşılığında Brighton'a transfer oldu.
Ancak İngiliz ekibinde beklentileri karşılayamayan Dreyer, St. Miren ve Heerenveen'de kiralık oynadıktan sonra geçen sezon başında Midtjylland formasıyla Danimarka'ya geri döndü.