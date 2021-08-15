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    Cimbom'un son gözdesi dengeleri alt üst edecek! Anders Dreyer gündemde...

    Son dakika spor haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Victor Nelsson hamlesi sonrası rotayı yine Danimarka’ya çevirdi. Cimbom'un radarına giren son isim Midtjylland formasını giyen Anders Dreyer oldu. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    ONUR ÖZKAN
    İşte Cimbom’un son gözdesi!

    Kanat oyuncusu transferi için çalışmalarını dört koldan sürdüren Galatasaray'da adaylar çoğalıyor.

    YENİ HEDEF ANDERS DREYER
    Victor Nelsson hamlesi sonrası rotayı yine Danimarka'ya çeviren Sarı-Kırmızılılar'ın listesine giren son isim Midtjylland formasını giyen Anders Dreyer oldu.

    TERİM ONAYLADI
    Scout ekibinin önerisi olarak gündeme gelen 23 yaşındaki Danimarkalı yıldıza teknik direktör Fatih Terim'den onay geldiği ve yönetimin harekete geçtiği öğrenildi.

    Kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Dreyer için 4-5 milyon Euro civarında bir teklif yapılacağı belirlendi.
    Esbjerg formasıyla yıldızı parlayan genç yıldız, 2018 yılında henüz 18 yaşındayken 2.2 milyon Euro karşılığında Brighton'a transfer oldu.

    Ancak İngiliz ekibinde beklentileri karşılayamayan Dreyer, St. Miren ve Heerenveen'de kiralık oynadıktan sonra geçen sezon başında Midtjylland formasıyla Danimarka'ya geri döndü.

        Ülkesinde müthiş bir çıkış yakalayan Dreyer geçen sezon 45 resmi maçta oynayıp 11 gol ve 11 asistlik performans sergiledi. Yıldız futbolcu bu sezon ise 5 maçta 2 gol ve 4 asistle kaldığı yerden devam ediyor.

        Sağ kanatta oynayan ve sol ayağını çok etkili bir şekilde kullanan Anders Dreyer tüm alt yaş kategorilerinde Danimarka formasını giydi. Genç yıldız şu anda Danimarka Milli Takımı'nın geniş oyuncu havuzu içinde yer alıyor.

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