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    • 14.08.2021 19:04
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    • 14.08.2021 19:05
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    Karagümrük - Gaziantep FK | CANLI ANLATIM İZLE

    Süper Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Karagümrük - Gaziantep FK | CANLI

    Süper Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor.

    Saat 19.15'de başlayan ve beIN Sports ekranlarından yayınlanan mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    KARAGÜMRÜK - GAZİANTEP FK | CANLI


    İLK 11'LER BELLİ OLDU
    Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Benatia, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Erhun, Efe, Kerim Frei, Ahmed Musa, Pesic.

    Gaziantep FK: Günay, Hamza, Olkowski, Djilobodji, Ulaş, Ertuğrul, Jefferson, Furkan, Recep Niyaz, Sagal, Dicko.

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