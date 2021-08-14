Karagümrük - Gaziantep FK | CANLI ANLATIM İZLE

Süper Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor.
Saat 19.15'de başlayan ve beIN Sports ekranlarından yayınlanan mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
KARAGÜMRÜK - GAZİANTEP FK | CANLI
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Benatia, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Erhun, Efe, Kerim Frei, Ahmed Musa, Pesic.
Gaziantep FK: Günay, Hamza, Olkowski, Djilobodji, Ulaş, Ertuğrul, Jefferson, Furkan, Recep Niyaz, Sagal, Dicko.