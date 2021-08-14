Galatasaray taraftarını heyecanlandıran gelişme! Gedson Fernandes...

Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
KADROYA ALINMADI
Galatasaray'da geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen ve Sarı-Kırmızılılar'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Gedson Fernandes, Benfica'nın Arouca ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.
ADIM ADIM GALATASARAY'A
Sarı-Kırmızılılar'ın son olarak 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 8 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonlu teklif yaptığı Gedson için Benfica'nın da 15 milyon Euro'luk talebinden vazgeçtiği ve Portekizli orta saha oyuncusunun adım adım Galatasaray'a yaklaştığı belirtiliyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ısrarla kadrosunda görmek istediği 22 yaşındaki Gedson Fernandes de bir an önce kulüplerin anlaşmasını ve Sarı-Kırmızılı formayı sırtına geçirmesini bekliyor.