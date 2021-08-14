Galatasaray taraftarını heyecanlandıran gelişme! Gedson Fernandes...

ADIM ADIM GALATASARAY'A

Sarı-Kırmızılılar'ın son olarak 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 8 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonlu teklif yaptığı Gedson için Benfica'nın da 15 milyon Euro'luk talebinden vazgeçtiği ve Portekizli orta saha oyuncusunun adım adım Galatasaray'a yaklaştığı belirtiliyor.