Çocuk ruhlu kahraman! İşte Beşiktaş'ın yeni golcüsü Batshuayi... Oyuncak koleksiyonu, çizgi film, Sünger Bob...

2008'de Standart Liege'e geçen Batshuayi U17 ve U21 takımlarında gösterdiği performansla A takıma yükseldi. Daha sonra Marsilya ve Chelsea ile devam eden futbol kariyeri onu hemen hemen her yıl başka bir takıma taşıdı…

İÇİNDE KÜÇÜK BİR ÇOCUK YATIYOR

Batshuayi kanatlara inerek oyunu açan orta saha oyuncularına duvar örebilen, hızıyla rakip defansları bozabilen bir yetenek. Yıldız futbolcu güçlü ve fuleli koşularıyla korkutucu bir etki yaratıyor.

Böyle güçlü bir oyuncunun ise içinde küçük bir çocuk yatıyor…