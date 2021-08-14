Çocuk ruhlu kahraman! İşte Beşiktaş'ın yeni golcüsü Batshuayi... Oyuncak koleksiyonu, çizgi film, Sünger Bob...

En büyük hobisi çizgi film izlemek... Sünger Bob'a hayran... Tüm oyuncaklarını koleksiyon olarak biriktiriyor... Onları kendisi dışında kimsenin temizlemesine izin vermiyor.
Annesi ve babası Demokratik Kongo'dan Belçika'ya göç etti… Michy Batshuayi 2 Ekim 1993'te Belçika'da dünyaya geldi… Onun küçük yaştaki futbola merakına ailesi de destek verdi ve Evere Futbol Akademisi'nde futbola başladı.
Abisi futbola başlarken Batshuayi'nin en büyük destekçilerinden oldu
Hocası onun en büyük özelliğini keşfetti ve topla pas vermeden uzun koşular yapması nedeniyle onu santrfor oynattı…
'EGOİST' AMA...
İlk hocası onun bir "egoist" olduğunu ama buna rağmen ileride çok büyük bir yıldız olacağını söyledi.
Schaarbeek ve Brussels takımlarında oynadıktan sonra 2007'de Anderlecht'te patlama yaptı ve 14 yaşında tam anlamıyla kendini gösterme şansı buldu.
2008'de Standart Liege'e geçen Batshuayi U17 ve U21 takımlarında gösterdiği performansla A takıma yükseldi. Daha sonra Marsilya ve Chelsea ile devam eden futbol kariyeri onu hemen hemen her yıl başka bir takıma taşıdı…
İÇİNDE KÜÇÜK BİR ÇOCUK YATIYOR
Batshuayi kanatlara inerek oyunu açan orta saha oyuncularına duvar örebilen, hızıyla rakip defansları bozabilen bir yetenek. Yıldız futbolcu güçlü ve fuleli koşularıyla korkutucu bir etki yaratıyor.
Böyle güçlü bir oyuncunun ise içinde küçük bir çocuk yatıyor…