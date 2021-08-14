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    • 14.08.2021 18:51
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    Çocuk ruhlu kahraman! İşte Beşiktaş'ın yeni golcüsü Batshuayi... Oyuncak koleksiyonu, çizgi film, Sünger Bob...

    Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş'ın yeni golcüsü Batshuayi çocuklu ruhlu olmasıyla biliniyor. En büyük hobisi çizgi film izlemek... Sünger Bob'a hayran... Tüm oyuncaklarını koleksiyon olarak biriktiriyor... Onları kendisi dışında kimsenin temizlemesine izin vermiyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    EMRE AKDENİZ
    Çocuk ruhlu kahraman!

    En büyük hobisi çizgi film izlemek... Sünger Bob'a hayran... Tüm oyuncaklarını koleksiyon olarak biriktiriyor... Onları kendisi dışında kimsenin temizlemesine izin vermiyor.

    Annesi ve babası Demokratik Kongo'dan Belçika'ya göç etti… Michy Batshuayi 2 Ekim 1993'te Belçika'da dünyaya geldi… Onun küçük yaştaki futbola merakına ailesi de destek verdi ve Evere Futbol Akademisi'nde futbola başladı.


    Abisi futbola başlarken Batshuayi'nin en büyük destekçilerinden oldu

    Hocası onun en büyük özelliğini keşfetti ve topla pas vermeden uzun koşular yapması nedeniyle onu santrfor oynattı…

    'EGOİST' AMA...
    İlk hocası onun bir "egoist" olduğunu ama buna rağmen ileride çok büyük bir yıldız olacağını söyledi.
    Schaarbeek ve Brussels takımlarında oynadıktan sonra 2007'de Anderlecht'te patlama yaptı ve 14 yaşında tam anlamıyla kendini gösterme şansı buldu.

    2008'de Standart Liege'e geçen Batshuayi U17 ve U21 takımlarında gösterdiği performansla A takıma yükseldi. Daha sonra Marsilya ve Chelsea ile devam eden futbol kariyeri onu hemen hemen her yıl başka bir takıma taşıdı…

    İÇİNDE KÜÇÜK BİR ÇOCUK YATIYOR
    Batshuayi kanatlara inerek oyunu açan orta saha oyuncularına duvar örebilen, hızıyla rakip defansları bozabilen bir yetenek. Yıldız futbolcu güçlü ve fuleli koşularıyla korkutucu bir etki yaratıyor.

    Böyle güçlü bir oyuncunun ise içinde küçük bir çocuk yatıyor…

        EN BÜYÜK HOBİSİ ÇİZGİ FİLM İZLEMEK
        Kongolu oyuncunun en büyük hobisi çizgi film izlemek…

        Tam bir Sünger Bob hastası olan yıldız futbolcunun hatta iç çamaşırında bile Sünger Bob karakteri dikkat çekiyor…

        Evinin bir bölümünde ise oyuncak koleksiyonu var. Çocukluktan itibaren biriktirdiği oyuncakları büyük bir cam dolap içinde saklıyor.

            Ve onları zaman zaman tek tek elleriyle temizleyip kişisel müzesinde koruyor. Kendisinden başka kimsenin de oyuncaklarını temizlemesini istemiyor.

            İngiltere'de kız arkadaşıyla fazla ortada gözükmek istemeyen ve özel hayatını medya ile paylaşmak istemeyen Batshuayi bu konuda çok titiz davranıyor.


            Sevgilisi Gitte Van DerElst ve kızı

            Ancak Batshuayi'nin evlilik dışı eski sevgilisinden 4 yaşında bir kız çocuğu bulunuyor.

            Eski sevgilisi 2020 yılında nafakalarını aksattığı gerekçesiyle Batshuayi'yi mahkemeye vermişti.

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            Haberler Spor Çocuk ruhlu kahraman! İşte Beşiktaş'ın yeni golcüsü Batshuayi... Oyuncak koleksiyonu, çizgi film, Sünger Bob...
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