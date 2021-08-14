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    • 14.08.2021 20:43
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    • 14.08.2021 20:51
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    Fenerbahçe'de sakatlık! Yıldız isim Adana Demirspor maçının kamp kadrosuna alınmadı

    Son dakika spor haberleri... Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu açıkladı. Mert Hakan Yandaş'ın gerçekleştirilen son antrenman esnasında ağrı hissetmesi sebebiyle MR'ı çekildi. Sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen milli oyuncunun tedavisine başlanırken kamp kadrosundan da çıkartıldı. İşte detaylar...

    Fener’de sakatlık şoku!

    Süper Lig'de 2021-22 sezonu açıkldı. Fenerbahçe sezonun ilk haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

    Maç öncesi Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

    Sarı-lacivertli ekibin kamp kadrosunda yeni transferler Burak Kapacak, Çağtay Kurukalıp, Min-Jae Kim'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Enner Valencia ile birlikte Steven Caulker, Mauricio Lemos, Nabil Dirar yer almadı.

    KADRODAKİ İSİMLER
    Sarı-lacivertli ekibin Adana Demirspor ile oynayacağı maç için kamp kadrosunda yer alan isimler şu şekilde;
    Altay Bayındır, Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Attila Szalai, Tisserand, Novak, Nazım Sangare, Osayi Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Gustavo, Sosa, Ozan Tufan, Mesut Özil, Zajc, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Samatta, Serdar Dursun."

        MERT HAKAN YANDAŞ KADRODAN ÇIKARTILDI
        Sarı-lacivertli ekipte Mert Hakan Yandaş'ın gerçekleştirilen son antrenman esnasında ağrı hissetmesi sebebiyle MR'ı çekildi. Sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen milli oyuncunun tedavisine başlanırken kamp kadrosundan da çıkartıldı.

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        Haberler Spor Fenerbahçe'de sakatlık! Yıldız isim Adana Demirspor maçının kamp kadrosuna alınmadı
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