Fenerbahçe'de sakatlık! Yıldız isim Adana Demirspor maçının kamp kadrosuna alınmadı

KADRODAKİ İSİMLER

Sarı-lacivertli ekibin Adana Demirspor ile oynayacağı maç için kamp kadrosunda yer alan isimler şu şekilde;

Altay Bayındır, Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Attila Szalai, Tisserand, Novak, Nazım Sangare, Osayi Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Gustavo, Sosa, Ozan Tufan, Mesut Özil, Zajc, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Samatta, Serdar Dursun."