Fenerbahçe'de sakatlık! Yıldız isim Adana Demirspor maçının kamp kadrosuna alınmadı

Süper Lig'de 2021-22 sezonu açıkldı. Fenerbahçe sezonun ilk haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.
Maç öncesi Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.
Sarı-lacivertli ekibin kamp kadrosunda yeni transferler Burak Kapacak, Çağtay Kurukalıp, Min-Jae Kim'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Enner Valencia ile birlikte Steven Caulker, Mauricio Lemos, Nabil Dirar yer almadı.
KADRODAKİ İSİMLER
Sarı-lacivertli ekibin Adana Demirspor ile oynayacağı maç için kamp kadrosunda yer alan isimler şu şekilde;
Altay Bayındır, Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Attila Szalai, Tisserand, Novak, Nazım Sangare, Osayi Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Gustavo, Sosa, Ozan Tufan, Mesut Özil, Zajc, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Samatta, Serdar Dursun."