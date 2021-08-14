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    • Spor
    • 14.08.2021 17:25
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    • 14.08.2021 17:25
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    Galatasaray Gedson Fernandes'i bitirmekte kararlı

    Galatasaray, Benfica’nın Pertekizli yıldızı için girişimlerini sürdürüyor. Menajerler ise Sarı-Kırmızılı kulübün kapısını yeni isimlerle aşındırıyor. Galatasaray ise bu isimleri tek tek veto ediyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Galatasaray Gedson Fernandes’i bitirmekte kararlı

    Bilindiği gibi Benfica, Portekizli yıldız Gedson Fernandes için Galatasaray'a 31 Ağustos'a kadar süre verdi. Bu süreye kadar bekleme kararı alan Cimbom, transferi erken bitirmek için bir yandan çalışmalarına devam ediyor.

    Galatasaray'da geçen sezon kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes ortaya koyduğu performansla Teknik Direktör Fatih Terim'in gözüne girmeyi başarmıştı.

    Güncel piyasa değeri 12.5 milyon Euro olan 22 yaşındaki yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.
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        Haberler Spor Galatasaray Gedson Fernandes'i bitirmekte kararlı
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