Galatasaray Gedson Fernandes’i bitirmekte kararlı

Bilindiği gibi Benfica, Portekizli yıldız Gedson Fernandes için Galatasaray'a 31 Ağustos'a kadar süre verdi. Bu süreye kadar bekleme kararı alan Cimbom, transferi erken bitirmek için bir yandan çalışmalarına devam ediyor.
Galatasaray'da geçen sezon kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes ortaya koyduğu performansla Teknik Direktör Fatih Terim'in gözüne girmeyi başarmıştı.
Güncel piyasa değeri 12.5 milyon Euro olan 22 yaşındaki yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.