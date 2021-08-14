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    • Spor
    • 14.08.2021 21:58
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    • 14.08.2021 21:58
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    Fenerbahçe'de Min-Jae Kim'in ardından Cedric Bakambu sesleri: Mesut Özil detayı gözlerden kaçmadı

    Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe geçtiğimiz gün Beijing Guoan'ın Güney Koreli stoperi Min-Jae Kim'i transfer ederek defans hattı için önemli bir hamle yaptı. Forvet bölgesi için ise Kim'in takımın arkadaşı olan Cedric Bakambu hedefe alındı. Bakambu'nun Sarı-Lacivertliler'in yıldız ismi Mesut Özil'in hayranı olduğu ortaya çıktı.

    EMRE AKDENİZ
    Bakambu transferinde Mesut Özil detayı

    Son olarak kadrosunu Beijing Guoan'ın Güney Koreli stoperi Min-Jae Kim ile güçlendiren Fenerbahçe'nin forvet hattı için ilk hedeflerinden biri olan Cedric Bakambu'nun Sarı-Lacivertliler'in yıldız ismi Mesut Özil'in hayranı olduğu ortaya çıktı.

    Kadrosunu kaliteli bir forvet ile takviye etmek isteyen Fenerbahçe'de Min-Jae Kim'in Beijing Guoan'dan takım arkadaşı olan golcü oyuncu Cedric Bakambu için temaslar aralıksız devam ediyor.

    Fenerbahçe'nin kulübü Beijing Guoan ile bonservis sorununu çözmesi durumunda renklerine bağlamayı hedeflediği Bakambu'nun Sarı-Lacivertli takıma gelmek için can ettiği ve sıkı bir Mesut Özil hayranı olduğu ortaya çıktı.

        Türkiye'de 2014-2015 sezonunda Bursaspor forması da giyen Bakambu, 2018 yılında Arsenal'in Atletico Madrid ile oynadığı maçta saha atılan ekmeği üç kez öpüp alnına götüren ve ardından ekmeği saha kenarına koyan Mesut için Twitter'dan "Allah'ın nimetine gösterdiğin saygı için teşekkürler Mesut. Adamsın." ifadelerini kullanmıştı.

        30 yaşındaki Bakambu ayrıca daha önce Mesut Özil'in yapmış olduğu soru-cevap etkinliğine de katılmış ve Mesut'u eski takımı Bursaspor'a davet etmişti.

        Cedric Bakambu, Sarı-Lacivertli takıma transferi gerçekleşmesi durumunda sıkı bir takipçisi olduğu Mesut Özil ile aynı takımda forma giyecek.
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        Haberler Spor Fenerbahçe'de Min-Jae Kim'in ardından Cedric Bakambu sesleri: Mesut Özil detayı gözlerden kaçmadı
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