Fenerbahçe'de Min-Jae Kim'in ardından Cedric Bakambu sesleri: Mesut Özil detayı gözlerden kaçmadı

Son olarak kadrosunu Beijing Guoan'ın Güney Koreli stoperi Min-Jae Kim ile güçlendiren Fenerbahçe'nin forvet hattı için ilk hedeflerinden biri olan Cedric Bakambu'nun Sarı-Lacivertliler'in yıldız ismi Mesut Özil'in hayranı olduğu ortaya çıktı.
Kadrosunu kaliteli bir forvet ile takviye etmek isteyen Fenerbahçe'de Min-Jae Kim'in Beijing Guoan'dan takım arkadaşı olan golcü oyuncu Cedric Bakambu için temaslar aralıksız devam ediyor.
Fenerbahçe'nin kulübü Beijing Guoan ile bonservis sorununu çözmesi durumunda renklerine bağlamayı hedeflediği Bakambu'nun Sarı-Lacivertli takıma gelmek için can ettiği ve sıkı bir Mesut Özil hayranı olduğu ortaya çıktı.