Fenerbahçe'de Min-Jae Kim'in ardından Cedric Bakambu sesleri: Mesut Özil detayı gözlerden kaçmadı

Türkiye'de 2014-2015 sezonunda Bursaspor forması da giyen Bakambu, 2018 yılında Arsenal'in Atletico Madrid ile oynadığı maçta saha atılan ekmeği üç kez öpüp alnına götüren ve ardından ekmeği saha kenarına koyan Mesut için Twitter'dan "Allah'ın nimetine gösterdiğin saygı için teşekkürler Mesut. Adamsın." ifadelerini kullanmıştı.