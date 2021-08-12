Fenerbahçe'de kadro krizi! Serdar Dursun, Caulker, Jose Sosa, Pelkas ve Valencia...

Süper Lig'deki ilk maçına pazar günü Adana Demirspor deplasmanında çıkacak olan Fenerbahçe'de kadro krizi yaşanıyor.

19 LİSANSLI FUTBOLCU VAR

Kadroda gereken temizliği yapamadığı için limit problemi yaşayan Sarı-Lacivertliler'in şu anda 19 lisanslı futbolcusu bulunuyor.