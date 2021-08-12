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    • 12.08.2021 18:55
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    • 12.08.2021 19:34
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    Fenerbahçe'de kadro krizi! Serdar Dursun, Caulker, Jose Sosa, Pelkas ve Valencia...

    Son dakika haberleri... Süper Lig’deki ilk maçına pazar günü Adana Demirspor deplasmanında çıkacak olan Fenerbahçe’de kadro krizi yaşanıyor. Gözden çıkarılan oyuncuların da yer aldığı Fenerbahçe’nin zorlu Adana Demirspor deplasmanında bu büyük sıkıntıya rağmen nasıl performans sergileyeceği merak konusu. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    ONUR ÖZKAN
    Fenerbahçe’de kadro krizi!

    Süper Lig'deki ilk maçına pazar günü Adana Demirspor deplasmanında çıkacak olan Fenerbahçe'de kadro krizi yaşanıyor.

    19 LİSANSLI FUTBOLCU VAR
    Kadroda gereken temizliği yapamadığı için limit problemi yaşayan Sarı-Lacivertliler'in şu anda 19 lisanslı futbolcusu bulunuyor.

    YENİ TRANSFERLERİN LİSANSI YOK
    Yeni transferler Serdar Dursun, Caulker ve Burak Kapacak'ın dışında Jose Sosa'nın da şu anda lisansı bulunmuyor. Ayrıca gözden çıkarılan Lemos, Sinan Gümüş ve Dirar'ın da lisansı yok.

    Bunun dışında sakatlığı bulunan Pelkas ve Valencia'nın da Adana Demirspor deplasmanında forma giymesi bekleniyor.

    Lisansı bulunan futbolculardan birisi yedek kaleci Berke Özer, diğeri ise gözden çıkarılan Caner Erkin.

        15 İSİM KALDI
        Bu durumda Pereira'nın elinde forma verebileceği sadece 15 isim kalıyor.

        Bu isimler Altay, Szalai, Osayi Samuel, Ferdi, Novak, İrfan Can, Gustavo, Tisserand, Samatta, Mert Hakan, Mesut Özil, Zajc, Nazım, Ozan Tufan ve Serdar Aziz.

        Fenerbahçe'nin zorlu Adana Demirspor deplasmanında bu büyük sıkıntıya rağmen nasıl performans sergileyeceği merak konusu.

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        Haberler Spor Fenerbahçe'de kadro krizi! Serdar Dursun, Caulker, Jose Sosa, Pelkas ve Valencia...
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