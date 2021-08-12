Fenerbahçe'de kadro krizi! Serdar Dursun, Caulker, Jose Sosa, Pelkas ve Valencia...

Süper Lig'deki ilk maçına pazar günü Adana Demirspor deplasmanında çıkacak olan Fenerbahçe'de kadro krizi yaşanıyor.
19 LİSANSLI FUTBOLCU VAR
Kadroda gereken temizliği yapamadığı için limit problemi yaşayan Sarı-Lacivertliler'in şu anda 19 lisanslı futbolcusu bulunuyor.
YENİ TRANSFERLERİN LİSANSI YOK
Yeni transferler Serdar Dursun, Caulker ve Burak Kapacak'ın dışında Jose Sosa'nın da şu anda lisansı bulunmuyor. Ayrıca gözden çıkarılan Lemos, Sinan Gümüş ve Dirar'ın da lisansı yok.
Bunun dışında sakatlığı bulunan Pelkas ve Valencia'nın da Adana Demirspor deplasmanında forma giymesi bekleniyor.
Lisansı bulunan futbolculardan birisi yedek kaleci Berke Özer, diğeri ise gözden çıkarılan Caner Erkin.