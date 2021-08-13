Beşiktaş'ın Batshuayi transferinde korkutan gerçek: 4-5 yıldır gol sıkıntısı çekiyor

Forvet transferi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş'ta Michy Batshuayi sesleri yükseliyor. Siyah-Beyazlılar, Belçikalı ünlü yıldızla büyük oranda anlaşmaya varırken, Chelsea ile pazarlıklarını sürdürüyor.
4-5 YILDIR GOL SIKINTISI ÇEKİYOR
Ancak 2016 yılında Marsilya'dan tam 36 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Londra kulübüne transfer olan Batshuayi'nin son dönemdeki performansı Beşiktaşlı taraftarları fazlasıyla endişelendiriyor. 28 yaşındaki forvetin istatistiklerine bakıldığında 4-5 yıldır büyük bir gol sıkıntısı yaşaması dikkatleri çekiyor.
Geçtiğimiz sezon Chelsea'den Crystal Palace'a kiralık olarak gönderilen Batshuayi 18 maçta 722 dakika forma giyebilirken sadece 2 gol atıp 2 asist yaptı. Crystal Palace bu kötü performans sonrası Belçikalı yıldızın satın alma opsiyonunu kullanmadı ve yollar ayrıldı.