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    • 13.08.2021 11:49
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    Beşiktaş'ın Batshuayi transferinde korkutan gerçek: 4-5 yıldır gol sıkıntısı çekiyor

    Yeni sezona bomba transferlerle girmek isteyen Beşiktaş, kadrosuna katmak istediği Michy Batshuayi ile büyük oradan anlaşırken Chelsea ile pazarlıklar sürüyor. Ancak 2016 yılında Marsilya’dan tam 36 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Londra kulübüne transfer olan Batshuayi’nin son dönemdeki performansı Beşiktaşlı taraftarları fazlasıyla endişelendiriyor.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Batshuayi’de korkutan gerçek!

    Forvet transferi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş'ta Michy Batshuayi sesleri yükseliyor. Siyah-Beyazlılar, Belçikalı ünlü yıldızla büyük oranda anlaşmaya varırken, Chelsea ile pazarlıklarını sürdürüyor.


    4-5 YILDIR GOL SIKINTISI ÇEKİYOR
    Ancak 2016 yılında Marsilya'dan tam 36 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Londra kulübüne transfer olan Batshuayi'nin son dönemdeki performansı Beşiktaşlı taraftarları fazlasıyla endişelendiriyor. 28 yaşındaki forvetin istatistiklerine bakıldığında 4-5 yıldır büyük bir gol sıkıntısı yaşaması dikkatleri çekiyor.


    Geçtiğimiz sezon Chelsea'den Crystal Palace'a kiralık olarak gönderilen Batshuayi 18 maçta 722 dakika forma giyebilirken sadece 2 gol atıp 2 asist yaptı. Crystal Palace bu kötü performans sonrası Belçikalı yıldızın satın alma opsiyonunu kullanmadı ve yollar ayrıldı.


        CHELSEA: 16 MAÇ 1 GOL
        Batshuayi 2019-20 sezonunda ise Chelsea'nin kadrosunda yer aldı. Ancak yine beklentileri karşılayamadı. Yıldız futbolcu Premier Lig'de 16 maçta 224 dakika sahada kalırken, sadece 1 gol attı ve 1 asist yaptı.


        İSPANYA PERFORMANSI: 23 MAÇ 3 GOL
        2018-19 sezonunda önce Valencia'ya kiralanan Batshuayi, İspanyol ekibinde 23 maçta forma şansı bulurken 3 golde kaldı ve kiralık sözleşmesi iptal edildi. Chelsea bu gelişme sonrası, Belçikalı futbolcuyu Crystal Palace'a kiraladı. Batshuayi yeni takımında 11 maçta 5 gol atarak biraz da olsa yüzleri güldürdü.


        2017-18 sezonuna Chelsea'de başlayan Batshuayi 12 Premier Lig maçında 2 golde kalınca devre arasında Dortmund'a kiralık gönderildi. 16 maçta 9 gollük performansıyla alkış aldı.


        2016-17 YILINDA 20 MAÇ 5
        2016-17'de yani Chelsea'deki ilk sezonunda da yine beklentilerin uzağında kalan bir Batshuayi vardı. Premier Lig'de 20 maça çıkıp 5 gol atan yıldız futbolcu taraftarlarda büyük hayal kırıklığı yarattı.


        Beşiktaşlı taraftarlar transferin gerçekleşmesi halinde Batshuayi'ye Sergen Yalçın dokunuşunun gelmesini umut edecek. Başarılı hocanın daha önce birçok kez yaptığı gibi Belçikalı forveti de eski günlerine kavuşturabileceği belirtiliyor.

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