Beşiktaş'ın Batshuayi transferinde korkutan gerçek: 4-5 yıldır gol sıkıntısı çekiyor



CHELSEA: 16 MAÇ 1 GOL

Batshuayi 2019-20 sezonunda ise Chelsea'nin kadrosunda yer aldı. Ancak yine beklentileri karşılayamadı. Yıldız futbolcu Premier Lig'de 16 maçta 224 dakika sahada kalırken, sadece 1 gol attı ve 1 asist yaptı.



İSPANYA PERFORMANSI: 23 MAÇ 3 GOL

2018-19 sezonunda önce Valencia'ya kiralanan Batshuayi, İspanyol ekibinde 23 maçta forma şansı bulurken 3 golde kaldı ve kiralık sözleşmesi iptal edildi. Chelsea bu gelişme sonrası, Belçikalı futbolcuyu Crystal Palace'a kiraladı. Batshuayi yeni takımında 11 maçta 5 gol atarak biraz da olsa yüzleri güldürdü.