Fatih Terim: Turu geçmeyi kafaya koyduk

G.Saray'ın hocası Fatih Terim, St. Johnstone maçı sonrası konuştu. Terim, "Oyuncularımız turu geçmeyi kafasına koymuştu. O zaman G.Saray daha çok zevk veriyor. Rakip kaliteli oyunculardan kurulu değil ama mesele turu geçmek. Bugünden memnunum. Daha iyi olacağız" ifadesini kullandı. Terim, "Zorlukların üstesinden geleceğiz. Böyle iyi takım olunuyor. Mazeretleri sıralamadan, en iyisini yapmalıyız" dedi.
BU KEZ TAKIM GİBİ OYNADIK
Fatih Terim, "Kötü goller yiyoruz. Faul de olabilir ama pozisyon oraya gelmemeli. Maçın artısı, pas trafiği, bol gol pozisyonu. Birkaç maçtır kazaya uğrayan, olağanüstü hallerle goller yiyen Galatasaray, bu kez daha takım gibi oynadı. Oyunu domine ettik. Gelenler, gidenler olacak" diyerek sözlerini sürdürdü.
DEMEK Kİ KONUŞMAMIZ GEREKİYOR
Cimbom'un teknik patronu, "Bazı şeyleri düzelteceğiz. İyi olduğumuz şeyleri de tavana vurduracağız" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Feghouli'yi iki değişik pozisyonda oynattık. Demek biraz konuşmamız gerekiyormuş. Biraz sohbetimiz oldu, bunun da olması gerekiyordu" ifadelerini kullandı.
MUSLERA'DAN SONRA İSMAİL DE YAKTI!
Galatasaray kalecilerden büyük sıkıntı çekiyor. Avrupa kupalarında oynadığı PSV Eindhoven ve St.Johnstone maçlarında büyük hatalar yapan Fernando Muslera'dan sonra İsmail Çipe de dün büyük hatalara imza attı. Yenen golde kale dibinde topa vuramayan Sarı-Kırmızılı kaleci taraftarların da büyük tepkisine neden oldu. Galatasaray taraftarları sosyal medyadan yaptığı yorumlarda, "Nedir bu kalecilerden çektiğimiz. Muslera'dan sonra İsmail Çipe de büyük bir hata yaptı. Bu kabus bir an önce son bulmalı" dedi.
BU KEZ TAKIM GİBİ OYNADIK
Fatih Terim, "Kötü goller yiyoruz. Faul de olabilir ama pozisyon oraya gelmemeli. Maçın artısı, pas trafiği, bol gol pozisyonu. Birkaç maçtır kazaya uğrayan, olağanüstü hallerle goller yiyen Galatasaray, bu kez daha takım gibi oynadı. Oyunu domine ettik. Gelenler, gidenler olacak" diyerek sözlerini sürdürdü.
DEMEK Kİ KONUŞMAMIZ GEREKİYOR
Cimbom'un teknik patronu, "Bazı şeyleri düzelteceğiz. İyi olduğumuz şeyleri de tavana vurduracağız" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Feghouli'yi iki değişik pozisyonda oynattık. Demek biraz konuşmamız gerekiyormuş. Biraz sohbetimiz oldu, bunun da olması gerekiyordu" ifadelerini kullandı.
MUSLERA'DAN SONRA İSMAİL DE YAKTI!
Galatasaray kalecilerden büyük sıkıntı çekiyor. Avrupa kupalarında oynadığı PSV Eindhoven ve St.Johnstone maçlarında büyük hatalar yapan Fernando Muslera'dan sonra İsmail Çipe de dün büyük hatalara imza attı. Yenen golde kale dibinde topa vuramayan Sarı-Kırmızılı kaleci taraftarların da büyük tepkisine neden oldu. Galatasaray taraftarları sosyal medyadan yaptığı yorumlarda, "Nedir bu kalecilerden çektiğimiz. Muslera'dan sonra İsmail Çipe de büyük bir hata yaptı. Bu kabus bir an önce son bulmalı" dedi.