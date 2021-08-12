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    • Spor
    • 12.08.2021 20:39
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    • 12.08.2021 20:40
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    St. Johnstone - Galatasaray | CANLI ANLATIM İZLE

    Son dakika spor haberleri... UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, St. Johnstone deplasmanına çıkıyor. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    St. Johnstone - Galatasaray | CANLI

    UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, St. Johnstone deplasmanına çıkıyor.

    Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Saat 21:00'da McDiarmid Park Stadı'nda oynanacak mücadele Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

    ST. JOHNSTONE - GALATASARAY | CANLI
    Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.


    ST. JOHNSTONE - GALATASARAY İLK 11'LER
    St. Johnstone: Clark, Kerr, Gordon, McCart, Brown, McCann, Davidson, Craig, Booth, Kane, O'Halloran.

    Galatasaray: İsmail, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Kerem, Berkan, Arda, Feghouli, Diagne.

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