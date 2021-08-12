St. Johnstone - Galatasaray | CANLI ANLATIM İZLE

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, St. Johnstone deplasmanına çıkıyor.
Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
Saat 21:00'da McDiarmid Park Stadı'nda oynanacak mücadele Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
ST. JOHNSTONE - GALATASARAY | CANLI
Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
ST. JOHNSTONE - GALATASARAY İLK 11'LER
St. Johnstone: Clark, Kerr, Gordon, McCart, Brown, McCann, Davidson, Craig, Booth, Kane, O'Halloran.
Galatasaray: İsmail, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Kerem, Berkan, Arda, Feghouli, Diagne.