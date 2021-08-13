NBA'de Alperen Şengün fırtınası esiyor

Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, fırtına gibi başladığı NBA kariyerinde aynı ivmeyle devam ediyor. NBA Yaz Ligi'nde üçüncü maçına Toronto Raptors karşısında çıkan milli basketbolcu, bir kez daha tam not aldı.
2021 NBA Seçmeleri'nde Houston Rockets'ın 1. turda 16. sıradan seçtiği Alperen Şengün, NBA Yaz Ligi'ne damga vurmaya devam ediyor.
NBA Yaz Ligi'nde Houston Rockets ile Toronto Raptors karşı karşıya geldi. Thomas & Mack Center'da oynanan mücadelede parkeden galip ayrılan taraf 76-92'lik skorla Toronto Raptors oldu.