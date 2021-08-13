NBA'de Alperen Şengün fırtınası esiyor

ALPEREN ŞENGÜN VS. DETROIT PISTONS

Houston Rockets'ın Detroit Pistons'ı 111-91 mağlup ettiği maçta galibiyetin mimarlarından olan Alperen Şengün, yakaladığı istatistiklerle bir kez daha tam not almıştı. Detroit Pistons karşısında 24 dakika 49 saniye süre alan milli basketbolcu, 21 sayı 8 ribaund 3 asist 1 top çalma 4 blokla oynamıştı.