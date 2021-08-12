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    • Spor
    • 12.08.2021 23:20
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    • 12.08.2021 23:24
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    GS Randers maçı ne zaman? Randers Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

    Futbol severler akşam saatlerinde yoğun bir şekilde GS Randers maçı ne zaman? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda İskoçya’nın St Johnstone ekibini saf dışı bırakarak play-off oynamaya hak kazanan Galatasaray, Danimarka temsilcisi Randers ile gruplara kalma mücadelesi verecek. Peki Randers Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    GS Randers maçı ne zaman?

    GS Randers maçı ne zaman? Galatasaray Randers maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Bugün Galatasaray ile St Johnstone karşılaşması heyecanla izlendi, 1-1'in rövanşında deplasmanda rakibini 4-2'lik skor ile deviren temsilcimiz Danimarka'nın Randers ekibi ile tur mücadelesi verecek. Sarı kırmızılılar bu rakibini de geçtiği takdirde UEFA Avrupa Ligi gruplarında oynamaya hak kazanacak.

    RANDERS GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

    Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşması olan Randers Galatasaray maçı 19 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak ve Spor Smart ekranlarında yayınlanacak. Rövanş mücadelesi ise 26 Ağustos'ta oynanacak.

    RADAMEL FALCAO KADRODA YER ALMADI

    Bu sezon kadroda düşünülmediği kendisine iletilen ve takım bulması istenen yıldız futbolcu Radamel Falcao, St. johnstone ile oynanacak olan mücadelede kadroya alınmadı. Aynı talepte bulunulan Sofiane Feghouli ise maç kadrosunda yer aldı.

    GS ST. JOHNSTONE MAÇI HANGİ KANALDA? NASIL İZLENİR?

    Maç şifreli yayınlanacak. D-Smart platformunda bulunan Spor Smart, 77. kanalda yer almaktadır. Spor Smart'ı izleyebilmek için D Smart'ın spor paketine üye olmanız gerekmektedir.

    MUHTEMEL 11'LER

    St. Johnstone: Clark, Kerr, Gordon, Mccart, Rooney, McCann, Davidson, Wotherspoon, Devine, O'Halloran, Kane

    Galatasaray: İsmail, Boey, Luyindama, Marcao, van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem, Mohamed

        SÜPER LİG VE TFF 1'İNCİ LİG'DE YENİ SEZON HEYECANI YARIN BAŞLIYOR

        Süper Lig'de ve TFF 1'inci Lig'de 2021-2022 sezonu heyecanı yarın başlıyor. 20 takımın mücadele edeceği Süper Lig'in ilk haftasında yarın son şampiyon Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.

        Fenerbahçe pazar günü Adana Demirspor'a, Galatasaray ise pazartesi günü Giresunspor'a konuk olacak. İki mücadelenin başlama saati de 21.45.

        Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) duyurduğu kriterler doğrultusunda yeni sezonda taraftarlar, maçları tribünden izleyebilecek. Süper Lig'de maçları aşı takvimini tamamlayan kişiler, son aşılarını olduktan 14 gün sonra takip edebilecek. Kovid-19 geçirenler de 180 gün süreyle statlara seyirci olarak girebilecek. 10 Ağustos tarihinden önce kombine bilet alanlardan aşı takvimini tamamlamayanlar, müsabakadan 48 saat önce yaptırdıkları PCR testi ile karşılaşmaları izleyebilecek.

        Süper Lig'de yarın başlayacak 2021-2022 sezonunda ilk devre, 27 Aralık'ta sona erecek. Sezonun ikinci yarısı ise 7 Ocak 2022'de başlayacak ve 22 Mayıs 2022 tarihinde bitecek.
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