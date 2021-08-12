GS Randers maçı ne zaman? Randers Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

GS Randers maçı ne zaman? Galatasaray Randers maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Bugün Galatasaray ile St Johnstone karşılaşması heyecanla izlendi, 1-1'in rövanşında deplasmanda rakibini 4-2'lik skor ile deviren temsilcimiz Danimarka'nın Randers ekibi ile tur mücadelesi verecek. Sarı kırmızılılar bu rakibini de geçtiği takdirde UEFA Avrupa Ligi gruplarında oynamaya hak kazanacak.
RANDERS GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşması olan Randers Galatasaray maçı 19 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak ve Spor Smart ekranlarında yayınlanacak. Rövanş mücadelesi ise 26 Ağustos'ta oynanacak.
RADAMEL FALCAO KADRODA YER ALMADI
Bu sezon kadroda düşünülmediği kendisine iletilen ve takım bulması istenen yıldız futbolcu Radamel Falcao, St. johnstone ile oynanacak olan mücadelede kadroya alınmadı. Aynı talepte bulunulan Sofiane Feghouli ise maç kadrosunda yer aldı.
GS ST. JOHNSTONE MAÇI HANGİ KANALDA? NASIL İZLENİR?
Maç şifreli yayınlanacak. D-Smart platformunda bulunan Spor Smart, 77. kanalda yer almaktadır. Spor Smart'ı izleyebilmek için D Smart'ın spor paketine üye olmanız gerekmektedir.
MUHTEMEL 11'LER
St. Johnstone: Clark, Kerr, Gordon, Mccart, Rooney, McCann, Davidson, Wotherspoon, Devine, O'Halloran, Kane
Galatasaray: İsmail, Boey, Luyindama, Marcao, van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem, Mohamed