GS Randers maçı ne zaman? Randers Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

GS Randers maçı ne zaman? Galatasaray Randers maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Bugün Galatasaray ile St Johnstone karşılaşması heyecanla izlendi, 1-1'in rövanşında deplasmanda rakibini 4-2'lik skor ile deviren temsilcimiz Danimarka'nın Randers ekibi ile tur mücadelesi verecek. Sarı kırmızılılar bu rakibini de geçtiği takdirde UEFA Avrupa Ligi gruplarında oynamaya hak kazanacak.