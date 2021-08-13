Molde'yi eleyen Trabzonspor, Mourinho’lu Roma ile eşleşti

Trabzon UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Molde'yi penaltılarla eleyerek adını play-off turuna yazdırdı: 5-4. Karadeniz Fırtınası play-off turunda Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma ile eşleşti. İlk maç perşembe Trabzon'da. Bordo- Mavililer, Molde maçına iyi başladı. 10. dakikada Hamsik'in kafa vuruşu direkten geri döndü.
GOLÜN ASİSTİ BAKASETAS'TAN
57'de Bakasetas'ın kullandığı kornerde topa son dokunan Edgar Ie oldu ve temsilcimiz 1-0 öne geçti. 90+7'de önce Berat sonra da Vitor Hugo'nun hatası sonrasında Björn Sigurdarson topu ağlara gönderdi. Normal süre 1-1 eşitlikle tamamlandı.
'GELİYORUZ ROMA' MESAJI
Maçın uzatma dakikalarında gol olmayınca maç penaltılara taşındı. Temsilcimiz penaltılarda 4-3 üstünlük kurunca turu atlayan taraf oldu. Trabzonspor maçtan sonra, "We are coming Roma (Geliyoruz Roma)" mesajı attı.
AVCI: İYİ YOLDAYIZ İYİ OYNUYORUZ!
Trabzon Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Molde maçı sonrasında açıklamalar yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, "İyi yoldayız. İyi oyunlar oynuyoruz. Olumsuz yerden bakmanın iyi bir bakış açısı olmadığını düşünüyorum. Bunlar bizi şehir olarak yorar" dedi.
GOLÜN ASİSTİ BAKASETAS'TAN
57'de Bakasetas'ın kullandığı kornerde topa son dokunan Edgar Ie oldu ve temsilcimiz 1-0 öne geçti. 90+7'de önce Berat sonra da Vitor Hugo'nun hatası sonrasında Björn Sigurdarson topu ağlara gönderdi. Normal süre 1-1 eşitlikle tamamlandı.
'GELİYORUZ ROMA' MESAJI
Maçın uzatma dakikalarında gol olmayınca maç penaltılara taşındı. Temsilcimiz penaltılarda 4-3 üstünlük kurunca turu atlayan taraf oldu. Trabzonspor maçtan sonra, "We are coming Roma (Geliyoruz Roma)" mesajı attı.
AVCI: İYİ YOLDAYIZ İYİ OYNUYORUZ!
Trabzon Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Molde maçı sonrasında açıklamalar yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, "İyi yoldayız. İyi oyunlar oynuyoruz. Olumsuz yerden bakmanın iyi bir bakış açısı olmadığını düşünüyorum. Bunlar bizi şehir olarak yorar" dedi.