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    • 12.08.2021 17:45
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    • 12.08.2021 18:01
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    Molde - Trabzonspor | CANLI İZLE

    Son dakika spor haberleri... UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor ilk maçta sahasında 3-3 berabere kaldığı Molde ile karşı karşıya geliyor. A Spor'dan canlı yayınlanan mücadelenin takibini takvim.com.tr üzerinden yapabilirsiniz.

    Molde - Trabzonspor ilk 11’ler belli oldu!

    UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor ilk maçta sahasında 3-3 berabere kaldığı Molde ile karşı karşıya geliyor.

    Saat 19.00'da A Spor'dan canlı yayınlanacak Molde - Trabzonspor maçını canlı olarak takvim.com.tr üzerinden de takip edebilirsiniz.

    MOLDE - TRABZONSPOR | CANLI

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    UEFA'nın deplasman kuralını kaldırması nedeniyle herhangi bir beraberlikte maç uzatmalara gidecek.

    MOLDE - TRABZONSPOR | İLK 11'LER
    Kritik mücadelenin 11'leri ise şu şekilde:

    Molde: Linde, Gregersen, Bjornbak, Sinyan, Knudtzon, Mannsverk, Eikrem, Hestad, Risa, Omoijuanfo, Brynhildsen.

    Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan, Hugo, Edgar, Perez, Berat, Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme, Gervinho, Djaniny.

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