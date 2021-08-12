UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor ilk maçta sahasında 3-3 berabere kaldığı Molde ile karşı karşıya geliyor.
Saat 19.00'da A Spor'dan canlı yayınlanacak Molde - Trabzonspor maçını canlı olarak takvim.com.tr üzerinden de takip edebilirsiniz.
MOLDE - TRABZONSPOR | CANLI
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UEFA'nın deplasman kuralını kaldırması nedeniyle herhangi bir beraberlikte maç uzatmalara gidecek.
MOLDE - TRABZONSPOR | İLK 11'LER
Kritik mücadelenin 11'leri ise şu şekilde:
Molde: Linde, Gregersen, Bjornbak, Sinyan, Knudtzon, Mannsverk, Eikrem, Hestad, Risa, Omoijuanfo, Brynhildsen.
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan, Hugo, Edgar, Perez, Berat, Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme, Gervinho, Djaniny.