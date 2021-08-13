90 günlük aranın ardından Süper Lig’de hasret bitiyor!

Süper Lig'in 64. sezonu bugün başlıyor. 2021-22 sezonunun ilk maçında son şampiyon Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. 90 günlük aranın ardından başlayacak Süper Lig'de yine çok büyük bir şampiyonluk yarışı yaşanacak.
Türkiye'nin 13 ilinden 20 takım, 282 gün sürecek toplam 380 maçlık periyotta belirledikleri hedeflere ulaşmaya çalışacak. Ligde ilk devre, 19. hafta maçlarıyla 27 Aralık'ta sona erecek.
İkinci devre ise 7 Ocak 2022'de oynanacak 20. hafta müsabakalarıyla başlayacak. Sezon 22 Mayıs 2022'de tamamlanacak. Statlara giriş şartlarını yeniden düzenleyen Türkiye Futbol Federasyonu'nun duyurduğu kriterler doğrultusunda yeni sezonda taraftarlar, maçları tribünden izleyebilecek. Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun sonunda 4 takım küme düşecek.
TFF'nin planlamasına göre bu sezon 3 haftanın karşılaşmaları, hafta içinde oynanacak. Süper Ligde 6, 18 ve 22. hafta maçları hafta içinde yapılacak.
İŞTE SÜPER LİG'DE İLK HAFTANIN MAÇ PROGRAMI
BUGÜN: 20.30 BEŞİKTAŞ-Ç. RİZE ZORBAY KÜÇÜK
YARIN: 19.15 K.GÜMRÜK- G.ANTEP CÜNEYT ÇAKIR
21.45 ALTAY-KAYSERİSPOR SUAT ARSLANBOĞA
21.45 HATAYSPOR-KASIMPAŞA ARDA KARDEŞLER
PAZAR: 19.15 BAŞAKŞEHİR-ALANYASPOR Y.KEMAL UĞURLU
21.45 ANTALYASPOR-GÖZTEPE YASİN KOL
21.45 A.DEMİR-FENERBAHÇE ALİ ŞANSALAN
PAZARTESİ: 19.15 Y.MALATYA-TRABZON ATİLLA KARAOĞLAN
19.15 SİVASSPOR-KONYASPOR FIRAT AYDINUS
21.45 GİRESUNSPOR- GALATASARAY ERKAN ÖZDAMAR
5. KEZ 20 TAKIMLI HEYECAN
Süper Lig, 1959-1960, 1960-1961, 1961-1962 ve 1987-1988 sezonları gibi bu yıl da 20 ekibin mücadelesine sahne olacak. Geride kalan 63 sezonun 31'i 18 takımla, 20'si 16 ekiple, 4'ü 20 takımla, üçer tanesi 17 ve 19 ekiple, birer sezonu da 21 ve 22 takımla oynandı.
Türkiye'nin 13 ilinden 20 takım, 282 gün sürecek toplam 380 maçlık periyotta belirledikleri hedeflere ulaşmaya çalışacak. Ligde ilk devre, 19. hafta maçlarıyla 27 Aralık'ta sona erecek.
İkinci devre ise 7 Ocak 2022'de oynanacak 20. hafta müsabakalarıyla başlayacak. Sezon 22 Mayıs 2022'de tamamlanacak. Statlara giriş şartlarını yeniden düzenleyen Türkiye Futbol Federasyonu'nun duyurduğu kriterler doğrultusunda yeni sezonda taraftarlar, maçları tribünden izleyebilecek. Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun sonunda 4 takım küme düşecek.
TFF'nin planlamasına göre bu sezon 3 haftanın karşılaşmaları, hafta içinde oynanacak. Süper Ligde 6, 18 ve 22. hafta maçları hafta içinde yapılacak.
İŞTE SÜPER LİG'DE İLK HAFTANIN MAÇ PROGRAMI
BUGÜN: 20.30 BEŞİKTAŞ-Ç. RİZE ZORBAY KÜÇÜK
YARIN: 19.15 K.GÜMRÜK- G.ANTEP CÜNEYT ÇAKIR
21.45 ALTAY-KAYSERİSPOR SUAT ARSLANBOĞA
21.45 HATAYSPOR-KASIMPAŞA ARDA KARDEŞLER
PAZAR: 19.15 BAŞAKŞEHİR-ALANYASPOR Y.KEMAL UĞURLU
21.45 ANTALYASPOR-GÖZTEPE YASİN KOL
21.45 A.DEMİR-FENERBAHÇE ALİ ŞANSALAN
PAZARTESİ: 19.15 Y.MALATYA-TRABZON ATİLLA KARAOĞLAN
19.15 SİVASSPOR-KONYASPOR FIRAT AYDINUS
21.45 GİRESUNSPOR- GALATASARAY ERKAN ÖZDAMAR
5. KEZ 20 TAKIMLI HEYECAN
Süper Lig, 1959-1960, 1960-1961, 1961-1962 ve 1987-1988 sezonları gibi bu yıl da 20 ekibin mücadelesine sahne olacak. Geride kalan 63 sezonun 31'i 18 takımla, 20'si 16 ekiple, 4'ü 20 takımla, üçer tanesi 17 ve 19 ekiple, birer sezonu da 21 ve 22 takımla oynandı.