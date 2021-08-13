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    90 günlük aranın ardından Süper Lig’de hasret bitiyor!

    Süper Lig’de 2021-22 sezonu 90 günlük aranın ardından Beşiktaş-Rize maçıyla açıyor. 282 gün sürecek sezonda 380 karşılaşmanın heyecanı yaşanacak. TFF'nin planlamasına göre bu sezon 3 haftanın karşılaşmaları, hafta içinde oynanacak

    Hasret bitiyor
    Süper Lig'in 64. sezonu bugün başlıyor. 2021-22 sezonunun ilk maçında son şampiyon Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. 90 günlük aranın ardından başlayacak Süper Lig'de yine çok büyük bir şampiyonluk yarışı yaşanacak.

    Türkiye'nin 13 ilinden 20 takım, 282 gün sürecek toplam 380 maçlık periyotta belirledikleri hedeflere ulaşmaya çalışacak. Ligde ilk devre, 19. hafta maçlarıyla 27 Aralık'ta sona erecek.

    İkinci devre ise 7 Ocak 2022'de oynanacak 20. hafta müsabakalarıyla başlayacak. Sezon 22 Mayıs 2022'de tamamlanacak. Statlara giriş şartlarını yeniden düzenleyen Türkiye Futbol Federasyonu'nun duyurduğu kriterler doğrultusunda yeni sezonda taraftarlar, maçları tribünden izleyebilecek. Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun sonunda 4 takım küme düşecek.

    TFF'nin planlamasına göre bu sezon 3 haftanın karşılaşmaları, hafta içinde oynanacak. Süper Ligde 6, 18 ve 22. hafta maçları hafta içinde yapılacak.



    İŞTE SÜPER LİG'DE İLK HAFTANIN MAÇ PROGRAMI

    BUGÜN: 20.30 BEŞİKTAŞ-Ç. RİZE ZORBAY KÜÇÜK

    YARIN: 19.15 K.GÜMRÜK- G.ANTEP CÜNEYT ÇAKIR

    21.45 ALTAY-KAYSERİSPOR SUAT ARSLANBOĞA

    21.45 HATAYSPOR-KASIMPAŞA ARDA KARDEŞLER

    PAZAR: 19.15 BAŞAKŞEHİR-ALANYASPOR Y.KEMAL UĞURLU

    21.45 ANTALYASPOR-GÖZTEPE YASİN KOL

    21.45 A.DEMİR-FENERBAHÇE ALİ ŞANSALAN

    PAZARTESİ: 19.15 Y.MALATYA-TRABZON ATİLLA KARAOĞLAN

    19.15 SİVASSPOR-KONYASPOR FIRAT AYDINUS

    21.45 GİRESUNSPOR- GALATASARAY ERKAN ÖZDAMAR

    5. KEZ 20 TAKIMLI HEYECAN
    Süper     Lig, 1959-1960, 1960-1961, 1961-1962 ve 1987-1988 sezonları gibi bu yıl da 20 ekibin mücadelesine sahne olacak. Geride kalan 63 sezonun 31'i 18 takımla, 20'si 16 ekiple, 4'ü 20 takımla, üçer tanesi 17 ve 19 ekiple, birer sezonu da 21 ve 22 takımla oynandı.

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