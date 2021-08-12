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    • 12.08.2021 12:17
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    • 12.08.2021 12:17
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    SON DAKİKA: Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı

    Son dakika haberi! Süper Lig’de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı. İşte Süper Lig'de ilk hafta görev yapacak hakemlerin listesi.

    Süper Lig’de ilk haftanın hakemleri açıklandı

    Süper Lig'de yeni sezon heyecanı yarın oynanacak Beşiktaş - Ç.Rizespor maçıyla başlıyor. Merkez Hakem Kurulu, ilk hafta oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı. Buna göre sezonun açılış maçında Zorbay Küçük düdük çalacak.

    Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:

    13 Ağustos Cuma
    20.30 Beşiktaş - Ç.Rizespor: Zorbay Küçük

    14 Ağustos Cumartesi
    19.15 Fatih Karagümrük - Gaziantep Futbol Kulübü: Cüneyt Çakır
    21.45 Altay - Kayserispor: Suat Arslanboğa
    21.45 A.Hatayspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler

    15 Ağustos Pazar
    19.15 M.Başakşehir - Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
    21.45 Fraport Tav Antalyaspor - Göztepe: Yasin Kol
    21.45 Adana Demirspor - Fenerbahçe: Ali Şansalan

    16 Ağustos Pazartesi
    19.15 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
    19.15 DG Sivasspor - İH Konyaspor: Fırat Aydınus
    21.45 Giresunspor - Galatasaray: Erkan Özdamar

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    Haberler Spor SON DAKİKA: Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı
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