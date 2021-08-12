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    • 12.08.2021 19:52
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    Son dakika: Beşiktaş Rachid Ghezzal transferini resmen açıkladı

    Son dakika spor haberleri... Beşiktaş Kulübü, geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı kulüpte kiralık olarak forma giyen Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal ile 3+1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. Beşiktaş Ghezzal transferini özel bir video ile duyurdu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Ghezzal resmen Beşiktaş’ta!

    Beşiktaş Kulübü, geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı kulüpte kiralık olarak forma giyen Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

    SÖZLEŞME 3+1 YILLIK
    Siyah-beyazlı kulüpten Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, oyuncunun bonservisinin 3 milyon avro karşılığında İngiliz ekibi Leicester City'den alındığı ve kendisiyle 3+1 yıllık anlaşıldığı belirtildi.

    Kulübün internet sitesinde yayımlanan mesajda, "Kulübümüz, 2021-2022 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, geçtiğimiz sezon futbol takımımızın elde ettiği çifte şampiyonlukta pay sahiplerinden biri olan Rachid Ghezzal ile yeni sözleşme imzaladı. Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Rachid Ghezzal'a yuvana hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

    Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından transfere ilişkin yapılan paylaşımda, "O nereye geleceğini bilir. #AklınYoluBir Evine hoş geldin Rachid Ghezzal" ifadelerine yer verildi.

        MOTOSİKLET DETAYI
        Ghezzal'ın transfer videosunda video detayı da yer aldı. Beşiktaş geçtiğimiz yıl Leicester City'den 1 yıllığına kiraladığı Rachid Ghezzal'ın evraklarını TFF'ye motosiklet ile ulaştırmıştı.

        TAKVİM.COM.TR
        Takvim.com.tr Beşiktaş yönetiminin Cezayirli yıldızın bonservisi konusunda Leicester City ile anlaşmaya vardığını günler öncesinden duyurmuştu.
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