Son dakika: Beşiktaş Rachid Ghezzal transferini resmen açıkladı

Kulübün internet sitesinde yayımlanan mesajda, "Kulübümüz, 2021-2022 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, geçtiğimiz sezon futbol takımımızın elde ettiği çifte şampiyonlukta pay sahiplerinden biri olan Rachid Ghezzal ile yeni sözleşme imzaladı. Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Rachid Ghezzal'a yuvana hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.