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    • 07.08.2021 12:27
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    Beşiktaş'ın Rachid Ghezzal transferinde mutlu son: Kartal'ın son teklifi ortaya çıktı

    Teknik Direktör Sergen Yalçın'la şampiyonluğu yakalayan ve gözünü Şampiyonlar Ligi'ne diken Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Brezilyalı yıldız Teixeira ile her konuda anlaşan Siyah-Beyazlılar’a üçüncü müjdeli haber Rachid Ghezzal’dan geldi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Rachid Ghezzal transferinde mutlu son!

    Beşiktaş transfer hamleleri ile taraftarlarını mutlu etmeyi sürdürüyor. Valentin Rosier'e imza attıran, Alex Teixeira ile her konuda anlaşan Siyah-Beyazlılar'a üçüncü müjdeli haber Rachid Ghezzal'dan geldi. Beşiktaş yönetimi, Cezayirli yıldızın bonservisi konusunda Leicester City ile anlaşmayı sağladı.




    İNGİLİZLER 4.5 MİLYON EURO'DAN KAPIYI AÇMIŞTI
    Yaklaşık 2 hafta önce Ghezzal'ın menajeri Anoir Fazuli ile İstanbul'da bir araya gelen Siyah-Beyazlılar aradaki tüm pürüzleri gidermiş ve prensip anlaşmasına varılmıştı.



    Ardından Leicester City ile pazarlıklara başlayan Beşiktaş ilk olarak 2.2 milyon Euro teklif ederken, İngiliz kulübü kapıyı 4.5 milyon Euro'dan açmıştı.



        KARTAL'IN SON TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI
        Ancak uzun süren pazarlıkların ardından orta yol bulundu. Beşiktaş 3 milyon Euro+500 bin Euro bonus içeren son teklifiyle Leicester City'yi ikna etmeyi başardı. İki kulübün avukatları arasında sözleşme konusundaki düzenlemeler de hemen başladı. Yazışmaların tamamlanmasının ardından transfer resmen açıklanacak.


        3 YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATMASI BEKLENİYOR
        Ghezzal'ın çarşamba günü İstanbul'a gelmesi, sağlık kontrolünden geçtikten sonra da 3 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. Cezayirli yıldızın yıllık 2.2 milyon garanti ücret alacağı, ayrıca sözleşmede performansa dayalı 800 bin Euro'luk bonus maddesinin de bulunacağı öğrenildi.

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