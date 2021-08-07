Beşiktaş'ın Rachid Ghezzal transferinde mutlu son: Kartal'ın son teklifi ortaya çıktı







İNGİLİZLER 4.5 MİLYON EURO'DAN KAPIYI AÇMIŞTI

Yaklaşık 2 hafta önce Ghezzal'ın menajeri Anoir Fazuli ile İstanbul'da bir araya gelen Siyah-Beyazlılar aradaki tüm pürüzleri gidermiş ve prensip anlaşmasına varılmıştı.