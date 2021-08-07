Beşiktaş'ın Rachid Ghezzal transferinde mutlu son: Kartal'ın son teklifi ortaya çıktı

Beşiktaş transfer hamleleri ile taraftarlarını mutlu etmeyi sürdürüyor. Valentin Rosier'e imza attıran, Alex Teixeira ile her konuda anlaşan Siyah-Beyazlılar'a üçüncü müjdeli haber Rachid Ghezzal'dan geldi. Beşiktaş yönetimi, Cezayirli yıldızın bonservisi konusunda Leicester City ile anlaşmayı sağladı.
İNGİLİZLER 4.5 MİLYON EURO'DAN KAPIYI AÇMIŞTI
Yaklaşık 2 hafta önce Ghezzal'ın menajeri Anoir Fazuli ile İstanbul'da bir araya gelen Siyah-Beyazlılar aradaki tüm pürüzleri gidermiş ve prensip anlaşmasına varılmıştı.
Ardından Leicester City ile pazarlıklara başlayan Beşiktaş ilk olarak 2.2 milyon Euro teklif ederken, İngiliz kulübü kapıyı 4.5 milyon Euro'dan açmıştı.