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    • Spor
    • 11.08.2021 14:01
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    • 11.08.2021 14:01
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    Trabzonspor'a transfer olan Andreas Cornelius'tan Alexander Sörloth'a sürpriz telefon

    Trabzonspor, Danimarkalı yıldız golcü Andreas Cornelius transferi için İtalyan ekibi Parma ve oyuncu ile prensip anlaşmasına vardı. Transferi sonrası Fırtına'nın eski golcüsü Alexander Sörloth ile karşılaştırılan Cornelius'un Trabzonspor'a gelmeden önce sürpriz bir telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Yeni vikingden eski vikinge telefon

    Trabzonspor, İtalyan Ligi ekiplerinden Parma'nın formasını giyen Andreas Cornelius'u renklerine kattı. Danimarkalı yıldız golcü, iki sezon önce gol kralı olan Alexander Sörloth ile karşılaştırılıyor ve benzetiliyor.



    SÖRLOTH'U TELEFONLA ARADI
    Cornelius'un Bordo-Mavililer'e imza atmadan önce Trabzonspor'un eski Viking'i Alexander Sörloth'u telefonla aradığı ortaya çıktı. Andreas Cornelius'un bu görüşme sonrasında transfer teklifini kabul ettiği öğrenildi.



    24 GOL KRALI OLMUŞTU
    Şu an Alman Ligi ekiplerinden Leipzig'de forma giyen Sörloth'un Trabzon ve Trabzonspor hakkında olumlu bilgiler verdiği bildirildi. Bilindiği gibi Sörloth iki sezon önce ligde attığı 24 golle krallık tacını takmıştı.
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        Haberler Spor Trabzonspor'a transfer olan Andreas Cornelius'tan Alexander Sörloth'a sürpriz telefon
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