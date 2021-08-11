Trabzonspor'a transfer olan Andreas Cornelius'tan Alexander Sörloth'a sürpriz telefon

Trabzonspor, İtalyan Ligi ekiplerinden Parma'nın formasını giyen Andreas Cornelius'u renklerine kattı. Danimarkalı yıldız golcü, iki sezon önce gol kralı olan Alexander Sörloth ile karşılaştırılıyor ve benzetiliyor.
SÖRLOTH'U TELEFONLA ARADI
Cornelius'un Bordo-Mavililer'e imza atmadan önce Trabzonspor'un eski Viking'i Alexander Sörloth'u telefonla aradığı ortaya çıktı. Andreas Cornelius'un bu görüşme sonrasında transfer teklifini kabul ettiği öğrenildi.
24 GOL KRALI OLMUŞTU
Şu an Alman Ligi ekiplerinden Leipzig'de forma giyen Sörloth'un Trabzon ve Trabzonspor hakkında olumlu bilgiler verdiği bildirildi. Bilindiği gibi Sörloth iki sezon önce ligde attığı 24 golle krallık tacını takmıştı.