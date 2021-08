Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli: Madalyamı Eren Bülbül’e armağan ediyorum

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'ı makamında ziyaret etti. Başkan Bahadır Milli boksöre Cumhuriyet altını hediye etti.







BUSENAZ SÜRMENELİ: "BU MADALYA HERKESE UMUT IŞIĞI OLSUN"

Olimpiyat madalyası kazandığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Busenaz Sürmeneli, "Bu sene Olimpiyat Oyunları'nda ilkleri yaşadık. Ringe çıkan ilk kadın boksör oldum. 17 sene sonra kadınlarda altın madalya geldi. Bütün duyguları aynı anda yaşadım. Olimpiyatın nasıl bir sevinç olduğunu bilmiyordum. Rabbim bu sevinci bize nasip etti. Sevinçlerin en büyüğünü yaşadım. Bu madalya 'Türk kadını yapamaz' diyenlere gelsin. Türk kadını isterse her şeyi yapar. Bu madalya gelecek hayali kuran çocuklarımıza ve yangında zarar görenlere gelsin. Bu madalya herkese umut ışığı olsun. Eren Bülbül kardeşimizin bugün ölüm yıl dönümü, kardeşime gelsin. Eren'in annesi Ayşe Bülbül'ü ziyarete gideceğim. Madalyayı alarak sözlerimi tutmuş oldum. Türk kadını olmaktan dolayı çok mutluyum. Kamp yapmak için bize yardımcı olan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a teşekkür ediyorum. Bu madalya sadece bir madalya değil, arkasında çok şey var" diye konuştu.







HAKAN BAHADIR: "BUSENAZ İSMİNİ BİR SPOR TESİSİ YA DA PARKA VERECEĞİZ"

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ise "Milli boksörümüzü tebrik ediyorum. Belediyemiz her zaman sporcularımızın yanında olacak. Spor Kenti projemizle çocuklarımız spor alanında en iyi şekilde yetiştirmeyi hedefliyoruz. Genç ve çocuklarımıza her zaman kapımız açık. Bu başarının arkasında ciddi bir azim var. Kadın boksunda bizi temsil ettiği için kendisine teşekkür ediyorum. Busenaz, Türk kadını istediği zaman her şeyi yapabilirim en güzel örneği oldu. Türk milleti adına milli boksörümüze teşekkür ediyorum. Olimpiyatlarda bayrağımızın dalgalanması bizi çok mutlu etti. Busenaz'ın ismini en kısa zamanda yapacağımız spor tesisi ya da parka vereceğiz" ifadelerini kullandı.

