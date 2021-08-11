Galatasaray'a büyük müjde! Brentford'tan Halil Dervişoğlu'nun önünü açan transfer...

Galatasaray geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve performansıyla iz bırakan Halil Dervişoğlu'nun transferi için büyük çaba harcıyor. Başkan Burak Elmas bizzat görüşmeleri yürütürken, Brentford kulübünün milli futbolcu için vereceği karar bekleniyor.
Ancak dün İngiltere'den gelen bir haber yüzleri güldürdü. Brentford, Lorient'ten Kongolu forvet Yoane Wissa'yı kadrosuna kattı. Sol kanatta ve en uçta görev yapabilen Wissa'nın transferi, "Halil Dervişoğlu'nu gönderecekler" iddiasını güçlendirdi.
İngiliz basını, Halil'in yeni sezonda takımda kalma ihtimalinin düşük olduğunu ancak Brentford'un genç yıldızı bonservisiyle vermeye de sıcak bakmadığını belirtiyor. Bu durumda Halil'in yeniden Galatasaray'a kiralanması gündeme gelebilir.