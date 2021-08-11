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    • 11.08.2021 11:56
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    Galatasaray'a büyük müjde! Brentford'tan Halil Dervişoğlu'nun önünü açan transfer...

    Geçtiğimiz yıl devre arasında kiralık olarak Galatasaray kadrosuna katılan Halil Dervişoğlu'nu transfer etmek için sarı-kırmızılı ekip büyük bir çaba harcıyor. Galatasaray Halil ile ilgili Brentford'un kararını bekliyor.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Galatasaray’a Halil Dervişoğlu müjdesi

    Galatasaray geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve performansıyla iz bırakan Halil Dervişoğlu'nun transferi için büyük çaba harcıyor. Başkan Burak Elmas bizzat görüşmeleri yürütürken, Brentford kulübünün milli futbolcu için vereceği karar bekleniyor.



    Ancak dün İngiltere'den gelen bir haber yüzleri güldürdü. Brentford, Lorient'ten Kongolu forvet Yoane Wissa'yı kadrosuna kattı. Sol kanatta ve en uçta görev yapabilen Wissa'nın transferi, "Halil Dervişoğlu'nu gönderecekler" iddiasını güçlendirdi.



    İngiliz basını, Halil'in yeni sezonda takımda kalma ihtimalinin düşük olduğunu ancak Brentford'un genç yıldızı bonservisiyle vermeye de sıcak bakmadığını belirtiyor. Bu durumda Halil'in yeniden Galatasaray'a kiralanması gündeme gelebilir.



        Ancak alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar yeni bir kiralama durumunda sözleşmeye mutlaka satın alma opsiyonu da koydurmak istiyor. Brentford'un bu formüle sıcak bakıp bakmayacağı da merakla bekleniyor.



        21 yaşındaki Halil Dervişoğlu geçen sezon ligin ikinci yarısında Galatasaray formasıyla 12 maça çıkarken 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Milli futbolcu özellikle son bölümdeki müthiş performansıyla Sarı-Kırmızılı takımın son ana kadar şampiyonluk yarışının içinde kalmasında büyük bir rol oynadı.

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        Haberler Spor Galatasaray'a büyük müjde! Brentford'tan Halil Dervişoğlu'nun önünü açan transfer...
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