Son dakika: Galatasaray Victor Enok Nelsson transferini paylaştığı video ile duyurdu!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Victor Enok Nelsson transferini paylaştığı video ile resmen duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımında, "Galatasaray'a hoş geldin Victor Enok Nelsson!" ifadelerine yer verildi.
BONSERVİS BEDELİ 7 MİLYON EURO
Sarı-kırmızılılar Danimarkalı oyuncu için kulübüne 7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Kulübün KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:
"4.10.1998 doğum tarihli Danimarka uyruklu profesyonel futbolcu Victor Enok Nelsson'un transferi konusunda FC København ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne beş yıl içinde 7.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği futbolcunun tek taraflı serbest kalma bedeli 25.000.000 Euro olarak belirlenmiştir. Futbolcuyla 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşma imzalanmıştır."