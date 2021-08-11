SÜPER KUPAYI 24 FARKLI TAKIM MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

Süper Kupayı geride kalan süreçte 12 ülkeden 24 farklı takım müzesine götürdü. Süper Kupayı en çok müzesine götüren takımlar Milan ve Barcelona olurken (5'er kez) kazandı. Barcelona ve Milan'ın ardından Real Madrid, Liverpool 4 kez Atletico Madrid ise 3 kez bu kupayı müzesine götürdü.

UEFA Süper Kupa'ya ayrıca Ajax, Anderlecht, Bayern Münih, Juventus ve Valencia ikişer, Aberdeen, Aston Villa, Chelsea, Dinamo Kiev, Galatasaray, Lazio, Manchester United, Mechelen, Nottingham Forest, Parma, Porto, Steaua Bükreş, Sevilla ve Zenit de birer kez sahip oldu.