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    • Spor
    • 11.08.2021 18:40
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    • 11.08.2021 18:40
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    Chelsea Villarreal maçı canlı anlatım izle! Chelsea Villarreal canlı izleme yolları!

    Chelsea Villarreal maçı canlı anlatım izle sorgulaması arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Futbol severlerin heyecanla beklediği Chelsea Villarreal maçı bugün saat 22:00’de başlayacak. Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Chelsea ile Avrupa Ligi Şampiyonu Villarreal karşılaşması heyecanla ve merakla takip edilecek. İnternet üzerinden seyretmek isteyenler Chelsea Villarreal canlı izleme yolları araştırması sürüyor. Peki muhtemel 11’ler açıklandı mı? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Chelsea Villarreal maçı canlı anlatım izle! Chelsea Villarreal canlı izleme yolları!

    Chelsea Villarreal maçı canlı anlatım izle! Chelsea Villarreal canlı izleme yolları akşam saatlerinde yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Rus hakem Sergei Karasev yöneteceği maçı internet üzerinden kaçırmadan canlı olarak izlemek istyeenler Chelsea Villarreal maçı hakkındaki tüm bilgileri şimdiden öğrenmek istiyor. En çok merak edilenler arasında muhtemel 11'ler yer alıyor, peki belli oldu mu?

    CHELSEA-VİLLARREAL FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

    Chelsea-Villarreal UEFA Süper Kupa final maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Mücadele Exxen dijital platformu üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

    MUHTEMEL 11'LER

    Chelsea: Mendy, Zouma, Thiago Silva, Rüdiger; James, Kante, Kovacic, Alonso, Havertz, Ziyech, Werner

    Villarreal: Asenjo, Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza, Trigueros, Capoue, Manu Trigueros, Manu Morlanes, Alberto Moreno, Gerard, Dia

        SÜPER KUPAYI 24 FARKLI TAKIM MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

        Süper Kupayı geride kalan süreçte 12 ülkeden 24 farklı takım müzesine götürdü. Süper Kupayı en çok müzesine götüren takımlar Milan ve Barcelona olurken (5'er kez) kazandı. Barcelona ve Milan'ın ardından Real Madrid, Liverpool 4 kez Atletico Madrid ise 3 kez bu kupayı müzesine götürdü.

        UEFA Süper Kupa'ya ayrıca Ajax, Anderlecht, Bayern Münih, Juventus ve Valencia ikişer, Aberdeen, Aston Villa, Chelsea, Dinamo Kiev, Galatasaray, Lazio, Manchester United, Mechelen, Nottingham Forest, Parma, Porto, Steaua Bükreş, Sevilla ve Zenit de birer kez sahip oldu.

        EN ÇOK MILAN VE BARCELONA KAZANDI

        UEFA Süper Kupa'yı en çok müzesine götüren ekipler İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Barcelona takımları oldu.

        Barcelona ve Milan, organizasyonda 5'er kez mutlu sona ulaştı. Barcelona 4, Milan ise 2 kez Süper Kupa'da maçlarını kaybetti.

        Milan, 1989'da Barcelona'yı, 1990'da Sampdoria'yı, 1994'te Arsenal'ı, 2003'te Porto'yu, 2007'de de Sevilla'yı geçerek kupaya uzandı. İtalya ekibi, 1973'te Ajax, 1993'te de Parma'ya kupayı kaptırdı.

        Barcelona ise 1992'de Werder Bremen, 1997'de Borussia Dortmund, 2009'da Shakhtar Donetsk, 2011'de Porto, 2015'te Sevilla karşısında galip gelerek kupayı kazandı. Barcelona, 1979'da Nottingham Forest, 1982'de Aston Villa, 1989'da Milan, 2006'da da Sevilla karşısında mağlup olarak kupayı müzesine götüremedi.
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