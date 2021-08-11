Chelsea Villarreal maçı canlı anlatım izle! Chelsea Villarreal canlı izleme yolları akşam saatlerinde yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Rus hakem Sergei Karasev yöneteceği maçı internet üzerinden kaçırmadan canlı olarak izlemek istyeenler Chelsea Villarreal maçı hakkındaki tüm bilgileri şimdiden öğrenmek istiyor. En çok merak edilenler arasında muhtemel 11'ler yer alıyor, peki belli oldu mu?
CHELSEA-VİLLARREAL FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?
Chelsea-Villarreal UEFA Süper Kupa final maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Mücadele Exxen dijital platformu üzerinden canlı olarak izlenebilecek.
MUHTEMEL 11'LER
Chelsea: Mendy, Zouma, Thiago Silva, Rüdiger; James, Kante, Kovacic, Alonso, Havertz, Ziyech, Werner
Villarreal: Asenjo, Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza, Trigueros, Capoue, Manu Trigueros, Manu Morlanes, Alberto Moreno, Gerard, Dia