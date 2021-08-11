Chelsea Villarreal maçı hangi kanalda? UEFA Süper Kupa Chelsea Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta? Sorgulamaları gündemde yoğun bir şekilde yapılır oldu. Futbol severler yaşanacak mücadeleyi merakla bekliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Chelsea'nin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan İspanyol ekibi Villarreal ile karşılaşmasında neler yaşanacağı şimdiden heyecanla bekleniyor. Peki hangi kanalda izlenebilecek?
CHELSEA VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA İZLENEBİLECEK?
Chelsea - Villarreal maçı 11 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00'de Exxen dijital platformunda yayınlanacak.
EN ÇOK MILAN VE BARCELONA KAZANDI
UEFA Süper Kupa'yı en çok müzesine götüren ekipler İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Barcelona takımları oldu.
Barcelona ve Milan, organizasyonda 5'er kez mutlu sona ulaştı. Barcelona 4, Milan ise 2 kez Süper Kupa'da maçlarını kaybetti.
Milan, 1989'da Barcelona'yı, 1990'da Sampdoria'yı, 1994'te Arsenal'ı, 2003'te Porto'yu, 2007'de de Sevilla'yı geçerek kupaya uzandı. İtalya ekibi, 1973'te Ajax, 1993'te de Parma'ya kupayı kaptırdı.
Barcelona ise 1992'de Werder Bremen, 1997'de Borussia Dortmund, 2009'da Shakhtar Donetsk, 2011'de Porto, 2015'te Sevilla karşısında galip gelerek kupayı kazandı. Barcelona, 1979'da Nottingham Forest, 1982'de Aston Villa, 1989'da Milan, 2006'da da Sevilla karşısında mağlup olarak kupayı müzesine götüremedi.
GALATASARAY 2000'DE KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ
UEFA Süper Kupa'yı 2000 yılında Galatasaray kazanma başarısı gösterdi.
Galatasaray, 25 Ağustos 2000'de yapılan maçta İspanya ekibi Real Madrid'in karşısına çıktı.
Normal süresi 1-1 biten müsabakayı Mario Jardel'in "altın golü" ile 2-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupayı Türkiye'ye getirerek önemli bir başarıya imza attı.