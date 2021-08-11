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    • 11.08.2021 18:05
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    • 11.08.2021 18:06
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    Chelsea Villarreal maçı hangi kanalda? UEFA Süper Kupa Chelsea Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta?

    Futbol severler Chelsea Villarreal maçı hangi kanalda? Sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırıyor. UEFA Süper Kupa sahibini buluyor. İngiltere’nin Chelsea Kulubü ile İspanyol Villarreal’in karşı karşıya geleceği mücadele heyecanla bekleniyor. Peki UEFA Süper Kupa Chelsea Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta? Karşılaşmayı izlemek isteyenler şifresiz ulaşabilecek mi, internetten seyredilebilecek mi?

    takvim.com.tr
    Chelsea Villarreal maçı hangi kanalda?

    Chelsea Villarreal maçı hangi kanalda? UEFA Süper Kupa Chelsea Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta? Sorgulamaları gündemde yoğun bir şekilde yapılır oldu. Futbol severler yaşanacak mücadeleyi merakla bekliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Chelsea'nin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan İspanyol ekibi Villarreal ile karşılaşmasında neler yaşanacağı şimdiden heyecanla bekleniyor. Peki hangi kanalda izlenebilecek?

    CHELSEA VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA İZLENEBİLECEK?

    Chelsea - Villarreal maçı 11 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00'de Exxen dijital platformunda yayınlanacak.

    EN ÇOK MILAN VE BARCELONA KAZANDI

    UEFA Süper Kupa'yı en çok müzesine götüren ekipler İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Barcelona takımları oldu.

    Barcelona ve Milan, organizasyonda 5'er kez mutlu sona ulaştı. Barcelona 4, Milan ise 2 kez Süper Kupa'da maçlarını kaybetti.

    Milan, 1989'da Barcelona'yı, 1990'da Sampdoria'yı, 1994'te Arsenal'ı, 2003'te Porto'yu, 2007'de de Sevilla'yı geçerek kupaya uzandı. İtalya ekibi, 1973'te Ajax, 1993'te de Parma'ya kupayı kaptırdı.

    Barcelona ise 1992'de Werder Bremen, 1997'de Borussia Dortmund, 2009'da Shakhtar Donetsk, 2011'de Porto, 2015'te Sevilla karşısında galip gelerek kupayı kazandı. Barcelona, 1979'da Nottingham Forest, 1982'de Aston Villa, 1989'da Milan, 2006'da da Sevilla karşısında mağlup olarak kupayı müzesine götüremedi.

    GALATASARAY 2000'DE KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

    UEFA Süper Kupa'yı 2000 yılında Galatasaray kazanma başarısı gösterdi.

    Galatasaray, 25 Ağustos 2000'de yapılan maçta İspanya ekibi Real Madrid'in karşısına çıktı.

    Normal süresi 1-1 biten müsabakayı Mario Jardel'in "altın golü" ile 2-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupayı Türkiye'ye getirerek önemli bir başarıya imza attı.

        SON YILLARA İSPANYOL DAMGASI

        İspanya ekipleri son 12 Süper Kupa'nın 9'unda şampiyonluğa ulaştı.

        Söz konusu şampiyonluklar Barcelona (2009, 2011, 2015), Atletico Madrid (2010, 2012, 2018) ve Real Madrid'den (2014, 2016, 2017) geldi.

        Bu süreçte 2013 ve 2020'de Almanya'nın Bayern Münih ekibi, 2019'da ise İngiltere temsilcisi Liverpool UEFA Süper Kupa'yı kazandı.

        Kupayı bugüne kadar en çok müzesine götüren de İspanya takımları oldu.

        İspanyollar bu yıla kadar 28 takımla yer aldıkları finalden 15 şampiyonluk çıkardı. İtalyanlar ise 13 finalde 9 kez şampiyonluğa ulaştı.

        24 AYRI TAKIM SEVİNDİ

        Kupayı, geçmişte 12 ülkeden, 24 farklı takım kazandı.

        Kupada İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Barcelona takımları 5'er, İspanya ekibi Real Madrid ve İngiltere temsilcisi Liverpool 4'er, İspanya'dan Atletico Madrid ise 3 kez mutlu sona ulaştı.

        UEFA Süper Kupa'ya ayrıca Ajax, Anderlecht, Bayern Münih, Juventus ve Valencia ikişer, Aberdeen, Aston Villa, Chelsea, Dinamo Kiev, Galatasaray, Lazio, Manchester United, Mechelen, Nottingham Forest, Parma, Porto, Steaua Bükreş, Sevilla ve Zenit de birer kez sahip oldu.

        1972'DEKİ SÜPER KUPA RESMİYET KAZANMADI

        Hollanda'nın Ajax takımıyla, İskoçya'nın Rangers ekibi arasında 1972'de oynanan Süper Kupa, UEFA tarafından resmi değerlendirmeye alınmadı.

        O yıl Kupa Galipleri Kupası'nı kazanan Rangers'ın, taraftarlarının olumsuz hareketleri sonucu Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesi nedeniyle UEFA iki takım arasında Süper Kupa oynanmasını desteklemedi. Bir gazetenin desteğiyle oynanan iki maç sonunda Ajax rakibine üstünlük sağladı.

        Süper Kupa, 1973'ten itibaren UEFA'nın resmi programına dahil edildi.
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        Haberler Spor Chelsea Villarreal maçı hangi kanalda? UEFA Süper Kupa Chelsea Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta?
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