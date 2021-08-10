Galatasaray Kopenhag’dan transfer ettiği Victor Nelsson’a kavuşuyor! Bugün geliyor pazartesi ilk 11'de
Galatasaray, Kopenhag'dan transfer ettiği Victor Nelsson'a kavuşuyor. Danimarkalı stoperin bu akşam İstanbul'da olması bekleniyor. Fatih Terim'in Süper Lig'in ilk haftasında pazartesi günü Giresunspor'la deplasmanda oynanacak maçta Danimarkalı stoperi 11'de oynatmayı düşündüğü belirlendi.
10.08.2021 11:34
- Son Güncelleme: 10.08.2021 11:35
Sarı-Kırmızılılar 22 yaşındaki stoper için geçtiğimiz hafta Kopenhag'la 7 milyon Euro karşılığında anlaşma sağlamıştı.
Yarın akşam yapılacak olan idmanda takımla birlikte çalışması beklenen Nelsson için Fatih Terim'in sürpriz bir planının da olduğu öğrenildi.
Tecrübeli hocanın Süper Lig'in ilk haftasında pazartesi günü Giresunspor'la deplasmanda oynanacak maçta Danimarkalı stoperi 11'de oynatmayı düşündüğü belirlendi.