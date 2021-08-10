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Haberler Spor Galatasaray Kopenhag’dan transfer ettiği Victor Nelsson’a kavuşuyor! Bugün geliyor pazartesi ilk 11'de

Galatasaray Kopenhag’dan transfer ettiği Victor Nelsson’a kavuşuyor! Bugün geliyor pazartesi ilk 11'de

Galatasaray, Kopenhag'dan transfer ettiği Victor Nelsson'a kavuşuyor. Danimarkalı stoperin bu akşam İstanbul'da olması bekleniyor. Fatih Terim'in Süper Lig'in ilk haftasında pazartesi günü Giresunspor'la deplasmanda oynanacak maçta Danimarkalı stoperi 11'de oynatmayı düşündüğü belirlendi.

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
10.08.2021 11:34 - Son Güncelleme: 10.08.2021 11:35
Galatasaray Kopenhag’dan transfer ettiği Victor Nelsson’a kavuşuyor! Bugün geliyor pazartesi ilk 11’de

Sarı-Kırmızılılar 22 yaşındaki stoper için geçtiğimiz hafta Kopenhag'la 7 milyon Euro karşılığında anlaşma sağlamıştı.

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Galatasaray Kopenhag’dan transfer ettiği Victor Nelsson’a kavuşuyor! Bugün geliyor pazartesi ilk 11’de

Dün de Nelsson'un menajeriyle aradaki tüm pürüzleri gideren yönetim 5 yıllık prensip anlaşmasını sağladı.

Galatasaray Kopenhag’dan transfer ettiği Victor Nelsson’a kavuşuyor! Bugün geliyor pazartesi ilk 11’de

Bu akşam İstanbul'a gelecek olan yıldız futbolcu yarın sağlık kontrolünden geçecek ve ardından resmi imzayı atacak.

Galatasaray Kopenhag’dan transfer ettiği Victor Nelsson’a kavuşuyor! Bugün geliyor pazartesi ilk 11’de

Yarın akşam yapılacak olan idmanda takımla birlikte çalışması beklenen Nelsson için Fatih Terim'in sürpriz bir planının da olduğu öğrenildi.

Galatasaray Kopenhag’dan transfer ettiği Victor Nelsson’a kavuşuyor! Bugün geliyor pazartesi ilk 11’de

Tecrübeli hocanın Süper Lig'in ilk haftasında pazartesi günü Giresunspor'la deplasmanda oynanacak maçta Danimarkalı stoperi 11'de oynatmayı düşündüğü belirlendi.

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