Beşiktaş yıldız golcüye çok yakın: Diego Costa için geri sayım başladı

Hollandalı forvet Luuk de Jong'dan istediği sonucu bir türlü alamayan Beşiktaş'ta ibre, Diego Costa'ya döndü. Rosier, Ghezzal ve Alex Teixeira transferlerinde son derece sabırlı bir strateji izleyen Beşiktaş, Costa'ya da aynı formulü uyguyadı. 2 yıl için bonuslar ve imza parası da dahil 7 milyon Euro isteyen İspanyol golcüye 6 milyon Euro önerildi.

GÖRÜŞMELER GÜN BOYU DEVAM ETTİ

İki taraf arasındaki fiyat makasının iyice daraldığı görülürken, karşılıklı küçük tavizlerle transferin gerçekleşmesinin an meselesi olduğu ifade ediliyor. Beşiktaşlı kurmayların Costa'nın menajeri ile görüşmelerini gün boyu sürdüğü de öğrenildi.

ATLETİCO MİNEİRO DA İSTİYOR AMA...

Brezilya Ligi ekiplerinden Atletico Mineiro'nun da kadrosuna katmak istediği 32 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'ın teklifinin daha cazip olduğu da gelen haberler arasında. Beşiktaş için müjdeli haber her an gelebilir.