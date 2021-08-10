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    Beşiktaş yıldız golcüye çok yakın: Diego Costa için geri sayım başladı

    Rosier, Ghezzal ve Alex Teixeira’da sabırlı davranan Beşiktaş mutlu sona ulaşmıştı... Siyah-Beyazlı yönetim aynı taktiği denediği Diego Costa'yı da renklerine katmak üzere. İki taraf arasındaki fiyat makasının oldukça azaldığı müjdeli haberin an meselesi olduğu belirtildi.

    Sabrın sonu Costa

    Hollandalı forvet Luuk de Jong'dan istediği sonucu bir türlü alamayan Beşiktaş'ta ibre, Diego Costa'ya döndü. Rosier, Ghezzal ve Alex Teixeira transferlerinde son derece sabırlı bir strateji izleyen Beşiktaş, Costa'ya da aynı formulü uyguyadı. 2 yıl için bonuslar ve imza parası da dahil 7 milyon Euro isteyen İspanyol golcüye 6 milyon Euro önerildi.

    GÖRÜŞMELER GÜN BOYU DEVAM ETTİ
    İki taraf arasındaki fiyat makasının iyice daraldığı görülürken, karşılıklı küçük tavizlerle transferin gerçekleşmesinin an meselesi olduğu ifade ediliyor. Beşiktaşlı kurmayların Costa'nın menajeri ile görüşmelerini gün boyu sürdüğü de öğrenildi.

    ATLETİCO MİNEİRO DA İSTİYOR AMA...
    Brezilya Ligi ekiplerinden Atletico Mineiro'nun da kadrosuna katmak istediği 32 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'ın teklifinin daha cazip olduğu da gelen haberler arasında. Beşiktaş için müjdeli haber her an gelebilir.

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