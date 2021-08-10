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    Beşiktaş, Alex Teixeira'yı dün İstanbul'a getirtti: Sözleşme 3 yıllık olacak

    Beşiktaş anlaşma sağladığı Brezilyalı 10 numara Alex Teixeira’yı dün İstanbul’a getirtti. 3 yıllık sözleşme imzalaycak olan Teixeira karantina sürecinin ardından takımla çalışmalara başlayacak.

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    Beşiktaş uzun süredir kadrosuna katmak için mesai harcadığı ve geçtiğimiz hafta içinde de anlaşma sağladığı Brezilyalı 10 numara Alex Teixeira'yı dün İstanbul'a getirtti.

    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın ısrarları sonucunda anlaşma sağlanan Brezilyalı yıldız ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Dün saat 16.30 sularında İstanbul Havalimanı'na iniş yapan Alex Teixeira için koronavirüs tedbirleri kapsamında taraftar karşılaması yapılmadı.

    Siyah-Beyazlılar ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan 31 yaşındaki oyuncu, karantina sürecinin ardından antrenmanlara başlayacak. Beşiktaş'ın serbest durumdaki Teixeria'ya 900 bin Euro imza parasının yanı sıra yıllık yaklaşık 2.5 milyon Euro civarında para ödeyecek. J.Suning takımından Ocak ayında ayrılan Brezilyalı oyuncu, Çin ekibi ile oynadığı son sezonda forma giydiği 20 karşılaşmada 10 gol atarken 4 de asiste imza atmıştı.

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