Taraftarı ayağa kaldıran gelişme! Beşiktaş, Diego Costa'nın inadını kırmaya çok yakın

Uzun süredir Beşiktaş'a geri dönüş yapmayan ve bu sırada başka takımlarla görüşen Diego Costa umduğu teklifleri alamadı. Ona en iyi teklifi veren takım Beşiktaş. Diego Costa ilk görüşmede Beşiktaş'tan 4 milyon Euro maaş istemişti. O da rakamı 3.5 milyon Euro'ya indirdi.