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    Taraftarı ayağa kaldıran gelişme! Beşiktaş, Diego Costa'nın inadını kırmaya çok yakın

    Beşiktaş transferde sağlam adımlarla ilerliyor. Yabancı transferinde Valentin Rosier’e imza attıran Rachid Ghezzal ve Alex Teixeira ile de el sıkışan Siyah- Beyazlılar, golcü transferinde de sıcak saatler yaşıyor. Beşiktaş, uzun süredir görüşme halinde olduğu yıldız golcü Diego Costa için temaslarını sürdürüyor. Ocak ayından beri boşta olan İspanyol golcü için yeni bir teklif yapıldı. Kartal’ın yaptığı yeni teklif sonrasında aradaki fark iyiden iyiye azaldı.

    Adım adım Kartal’a
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    Beşiktaş transferde sağlam adımlarla ilerliyor. Yabancı transferinde Valentin Rosier'e imza attıran Rachid Ghezzal ve Alex Teixeira ile de el sıkışan Siyah- Beyazlılar, golcü transferinde de sıcak saatler yaşıyor.

    Beşiktaş, uzun süredir görüşme halinde olduğu yıldız golcü Diego Costa için temaslarını sürdürüyor. Ocak ayından beri boşta olan İspanyol golcü için yeni bir teklif yapıldı. Kartal'ın yaptığı yeni teklif sonrasında aradaki fark iyiden iyiye azaldı.

    ARADAKİ FARK 500 BİN EURO'YA İNDİ
    Beşiktaş'ın     yaptığı yeni teklif 3 milyon Euro+bonuslar...

        Uzun süredir Beşiktaş'a geri dönüş yapmayan ve bu sırada başka takımlarla görüşen Diego Costa umduğu teklifleri alamadı. Ona en iyi teklifi veren takım Beşiktaş. Diego Costa ilk görüşmede Beşiktaş'tan 4 milyon Euro maaş istemişti. O da rakamı 3.5 milyon Euro'ya indirdi.

        DİĞER ADAY HOLLANDALI DE JONG
        Siyah-Beyazlı         Yönetim, yine bekle-gör taktiğiyle sonuca gitmeyi planlıyor.

        Diego Costa için önümüzdeki hafta önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Kara Kartal'ın bir başka golcü adayı ise Hollandalı Luuk de Jong... Siyah-Beyazlılar, iki yıldızdan birini transfer etmek için yoğun çaba sarfediyor.
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            Haberler Spor Taraftarı ayağa kaldıran gelişme! Beşiktaş, Diego Costa'nın inadını kırmaya çok yakın
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