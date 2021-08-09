Trabzonspor, Parma’dan sonra Cornelius’la da anlaştı

Trabzonspor, Danimarkalı yıldız golcü Andreas Cornelius transferi için İtalyan ekibi Parma ve oyuncu ile prensip anlaşmasına vardı. Yıldız golcüyü alacak uçağın bugün İtalya'ya gitmesi bekleniyor.

Parma'dan Gervinho'yu transfer eden Fırtına, Danimarkalı santrforla da anlaşmaya vardı. Öte yandan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, diğer transferlerde olduğu gibi Cornelius transferinde de devreye girdi.

Avcı'nın, yıldız oyuncuya gelecek sezonki planlarını anlattığı öğrenildi. Avcı'nın Cornelius'a takımda çok kaliteli isimlerin olduğunu ve kendisinin de ciddi kazanımlar elde edeceğini ifade ettiği belirtildi. 28 yaşındaki Danimarkalı santrfor, FC Kopenhag, Atalanta, Bordeaux gibi takımlarda da forma giymişti.