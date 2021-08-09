Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Trabzonspor, Parma’dan sonra Cornelius’la da anlaştı

    Trabzonspor, Danimarkalı yıldız golcü Andreas Cornelius transferi için İtalyan ekibi Parma ve oyuncu ile prensip anlaşmasına vardı. Yıldız golcüyü alacak uçağın bugün İtalya'ya gitmesi bekleniyor.

    Özel uçakla geliyor

    Trabzonspor, Danimarkalı yıldız golcü Andreas Cornelius transferi için İtalyan ekibi Parma ve oyuncu ile prensip anlaşmasına vardı. Yıldız golcüyü alacak uçağın bugün İtalya'ya gitmesi bekleniyor.

    Parma'dan Gervinho'yu transfer eden Fırtına, Danimarkalı santrforla da anlaşmaya vardı. Öte yandan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, diğer transferlerde olduğu gibi Cornelius transferinde de devreye girdi.

    Avcı'nın, yıldız oyuncuya gelecek sezonki planlarını anlattığı öğrenildi. Avcı'nın Cornelius'a takımda çok kaliteli isimlerin olduğunu ve kendisinin de ciddi kazanımlar elde edeceğini ifade ettiği belirtildi. 28 yaşındaki Danimarkalı santrfor, FC Kopenhag, Atalanta, Bordeaux gibi takımlarda da forma giymişti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Ev kadınına kolay emeklilik
    Haberler Spor Trabzonspor, Parma’dan sonra Cornelius’la da anlaştı
        SON DAKİKA