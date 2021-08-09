Suud kareteciyi olimpiyatlarda diskalifiye eden Türk hakem ölüm tehditleri alıyor

Tabi bizleri de birkaç yarı final ve 3'üncülük maçı yönettikten sonra final maçına verdiler. Final maçında Suudi Arabistan ve İranlı sporcular karşı karşıya geldi. Kuralı uyguladık, kural da çok netti. Sporcu aldığı darbeden dolayı yere düştü. Doktoru çağırdık, yerel doktor 'devam edemez' dedi. Biz buna rağmen 2'nci bir doktor çağırdık. O da 'benim gelmeme gerek yok diskalifiye kararı doğru' dedi. Biz de Suudi Arabistanlı sporcunun ortak karar olarak diskalifiye kararını verdik. Ortak karara rağmen iki doktoru ve diğer hakemleri benim yönlendirdiğimi düşünerek bana bir linç politikası açtılar.