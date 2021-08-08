Resmi açıklama geldi! Min Jae Kim Fener’de

Fenerbahçe transferde gaza bastı... Burak Kapacak'ı renklerine bağlayan Sarı- Lacivertliler, Çin'in Beijing Guoan takımında forma giyen Güney Koreli stoper Min Jae Kim ile anlaşma sağlandığını ve oyuncunun bugün İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceğini duyurdu. 25 yaşındaki savunma oyuncusu sağlık kontrolünün ardından kendisini Fenerbahçeli yapacak olan sözleşmeye imza atacak. F.Bahçe Teknik Direktörü Pereira'nın Çin'de çalıştığı dönemden beri takip ettiği bir isim olan Min Jae Kim'in piyasa değeri 2 milyon Euro.
KİM JAE SOLA SZALAİ ORTAYA
Pereira, Min Jae Kim'i üçlü savunmanın ortasında düşünüyor. Koreli oyuncunun gelişi ile Attila Szalai sol stoper olarak görev yapacak.
HAYALİME KAVUŞTUM
Fenerbahçe'nın Bursaspor'dan transferi Burak Kapacak, Sarı-Lacivertli kulüple 5 yıllık sözleşme imzaladı. 21 yaşındaki futbolcu, "Hayalime kavuştum. Elimden gelenin daha fazlasını yapacağım" diye konuştu.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
F.Bahçe, yeni sezon hazırlıklarına dün yaptığı çalışma ile devam etti. Samandıra'daki antrenman 1.5 saat sürdü. Hazırlıklar bugün de devam edecek.
ZAJC: FORMDA HİSSEDİYORUM
Açıklama yapan Miha Zajc, "Kendimi son derece formda hissediyorum. Fenerbahçe'de olmaktan mutluyum. Başarılı olmak istiyorum" dedi.
KİM JAE SOLA SZALAİ ORTAYA
Pereira, Min Jae Kim'i üçlü savunmanın ortasında düşünüyor. Koreli oyuncunun gelişi ile Attila Szalai sol stoper olarak görev yapacak.
HAYALİME KAVUŞTUM
Fenerbahçe'nın Bursaspor'dan transferi Burak Kapacak, Sarı-Lacivertli kulüple 5 yıllık sözleşme imzaladı. 21 yaşındaki futbolcu, "Hayalime kavuştum. Elimden gelenin daha fazlasını yapacağım" diye konuştu.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
F.Bahçe, yeni sezon hazırlıklarına dün yaptığı çalışma ile devam etti. Samandıra'daki antrenman 1.5 saat sürdü. Hazırlıklar bugün de devam edecek.
ZAJC: FORMDA HİSSEDİYORUM
Açıklama yapan Miha Zajc, "Kendimi son derece formda hissediyorum. Fenerbahçe'de olmaktan mutluyum. Başarılı olmak istiyorum" dedi.