İşte Pereira'nın sol bekteki yeni prensi! O isme onay çıktı
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Caner Erkin'i kadro dışı bırakan ve sol bek için takviye arayışında olan Fenerbahçe aradığı ismi buldu. Portekizli teknik adam Pereira'nın da onay vermesinin ardından Umut Meraş için harekete geçildi.
08.08.2021 11:09
- Son Güncelleme: 08.08.2021 11:09
Sezon öncesi flaş bir kararla Caner Erkin'i kadro dışı bırakan Fenerbahçe'de sol bek arayışı sürüyor. Sarı-lacivertlilerde gündem milli futbolcu Umut Meraş...
Süper Lig'de sezonun açılmasına kısa süre kala Fenerbahçe, Fransız ekibi Le Havre'da forma giyen 25 yaşındaki oyuncu Umut Meraş için ilk teması kurdu. Umut için görüşmelere başlayan Fenerbahçe'nin ilk temasının olumlu geçtiği kaydedildi.
UMUT MERAŞ KİMDİR?
20 Aralık 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Umut Meraş, kariyerine Sarıyer altyapısında başladı. Sırasıyla Yeşilköy, Boluspor ve Bursaspor formaları giyen milli sol bek, 2019'da Fransız ekibi Le Havre'a transfer oldu.