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İşte Pereira'nın sol bekteki yeni prensi! O isme onay çıktı

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Caner Erkin'i kadro dışı bırakan ve sol bek için takviye arayışında olan Fenerbahçe aradığı ismi buldu. Portekizli teknik adam Pereira'nın da onay vermesinin ardından Umut Meraş için harekete geçildi.

08.08.2021 11:09 - Son Güncelleme: 08.08.2021 11:09
İşte Vitor Pereira’nın sol bekteki yeni prensi! O isme onay çıktı

Sezon öncesi flaş bir kararla Caner Erkin'i kadro dışı bırakan Fenerbahçe'de sol bek arayışı sürüyor. Sarı-lacivertlilerde gündem milli futbolcu Umut Meraş...

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İşte Vitor Pereira’nın sol bekteki yeni prensi! O isme onay çıktı

Süper Lig'de sezonun açılmasına kısa süre kala Fenerbahçe, Fransız ekibi Le Havre'da forma giyen 25 yaşındaki oyuncu Umut Meraş için ilk teması kurdu. Umut için görüşmelere başlayan Fenerbahçe'nin ilk temasının olumlu geçtiği kaydedildi.

İşte Vitor Pereira’nın sol bekteki yeni prensi! O isme onay çıktı

Sarı-lacivertlilerin yakın zamanda Fransız ekibi Le Havre'la pazarlıklara başlayacağı ifade edildi. 25 yaşındaki Meraş kariyeri boyunca toplamda 174 resmi karşılaşmada görev yaptı.

İşte Vitor Pereira’nın sol bekteki yeni prensi! O isme onay çıktı

UMUT MERAŞ KİMDİR?
20 Aralık 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Umut Meraş, kariyerine Sarıyer altyapısında başladı. Sırasıyla Yeşilköy, Boluspor ve Bursaspor formaları giyen milli sol bek, 2019'da Fransız ekibi Le Havre'a transfer oldu.

İşte Vitor Pereira’nın sol bekteki yeni prensi! O isme onay çıktı

Güncel piyasa değeri 1.2 milyon euro olan Umut, A Milli Futbol Takımı'nın formasını 15 kez terletti.

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