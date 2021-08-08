De Jong’da Beşiktaş'a sürpriz engel

Golcü transferi için temaslarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Bir süredir Sevilla'da forma giyen Hollandalı golcü De Jong'u kadrosuna katmak için yoğun bir çaba sarfeden Siyah- Beyazlılar hiç beklemedikleri bir engelle karşılaştılar. Hollandalı futbolcunun aynı zamanda fizyoterapist olan sevgilisi Lizanne, De Jong'un Ajax'tan gelen teklifi değerlendirmesini istedi.
DE JONG SÜRE İSTEDİ
Sevilla ile satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaşan Beşiktaş'ta yaşanan bu gelişme şok etkisi yarattı. De Jong'un Siyah-Beyazlı kurmaylardan kesin kararı için biraz daha süre istediği öğrenildi.
31 yaşında ve 1.88 boyunda olan Luuk de Jong'un piyasa değeri 10 milyon Euro civarında.
DE JONG SÜRE İSTEDİ
Sevilla ile satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaşan Beşiktaş'ta yaşanan bu gelişme şok etkisi yarattı. De Jong'un Siyah-Beyazlı kurmaylardan kesin kararı için biraz daha süre istediği öğrenildi.
31 yaşında ve 1.88 boyunda olan Luuk de Jong'un piyasa değeri 10 milyon Euro civarında.