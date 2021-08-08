De Jong’da Beşiktaş'a sürpriz engel

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer harekatını sürdürüyor. Özellikle forvet, kanat ve defans arayan Beşiktaş'ın gündeminde olan isimlerden biri de Luuk de Jong. Deneyimli forvetin transferi için Ajax ile yarışan siyah-beyazlılar, İspanyol kulübü Sevilla ile anlaşmasına ama önüne sürpriz bir engel çıktı. 30 yaşındaki Hollandalı santraforun transferi için son söz kız arkadaşı Lizanne van Zutve'da...