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    • 07.08.2021 16:36
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    Beşiktaş'ın Luuk de Jong harekatına sürpriz engel! Sevilla'dan vize çıktı yengeden çıkmadı | Spor haberleri

    Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer harekatını sürdürüyor. Özellikle forvet, kanat ve defans arayan Beşiktaş'ın gündeminde olan isimlerden biri de Luuk de Jong. Deneyimli forvetin transferi için PSV ile yarışan siyah-beyazlılar, İspanyol kulübü Sevilla ile anlaşmasına ama önüne sürpriz bir engel çıktı. 30 yaşındaki Hollandalı santraforun transferi için son söz kız arkadaşı Lizanne van Zutve'da...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Sevilla’dan vize çıktı yengeden çıkmadı!

    Beşiktaş'ın Luuk de Jong harekatına sürpriz engel! Sevilla'dan vize çıktı yengeden çıkmadı | Spor haberleri... Yeni sezonda kadrosunu kaliteli bir forvet alarak güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Yönetimin bu mevkii için düşünülen isimlerin başında gelen Luuk de Jong için tüm şartları zorluyor. De Jong'un kulübü Sevilla ile çoğu konuda anlaşma noktasında gelindi ancak Hollandalı oyuncu bir türlü ikna edilemiyor.

    Alex Teixeira'dan sonra Rachid Ghezzal transferinde de mutlu sona ulaşan Beşiktaş'ta artık tüm gözler forvete çevrildi.

    Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği Luuk de Jong konusunda çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Siyah-Beyazlılar'ın önüne sürpriz bir engel çıktı.

        Sevilla ile büyük oranda anlaşan Beşiktaş, De Jong'u henüz ikna edemedi.

        Hollandalı yıldızın Ajax'tan gelen teklife rağmen Beşiktaş'a çok sıcak baktığı ancak kız arkadaşı Lizanne van Zutve'nin tutumu nedeniyle geri adım attığı belirtiliyor.

        Fizyoretapist olan ve 2015 yılından bu yana De Jong'la birlikte olan Lizanne van Zutve'nin tercihinin ülkesi Hollanda olduğu ifade ediliyor. Eindhoven'da yaşayan Lizanne'nin, De Jong'a Hollanda'ya dönmesi yolunda baskı yaptığı öğrenildi.

            Yıldız futbolcunun yaşadığı bu büyük kararsızlık nedeniyle transfer görüşmeleri oldukça ağırdan ilerliyor. Beşiktaş yönetimi bu nedenle De Jong'dan önce kız arkadaşını ikna için çalışmalar yapıyor.

            Teknik direktör Sergen Yalçın, Larin'in sakatlığı ve Güven Yalçın'ın hazırlık maçlarındaki kötü performansı nedeniyle forvet transferinin kısa sürede bitirilmesini istiyor.
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