Beşiktaş'ın Luuk de Jong harekatına sürpriz engel! Sevilla'dan vize çıktı yengeden çıkmadı | Spor haberleri... Yeni sezonda kadrosunu kaliteli bir forvet alarak güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Yönetimin bu mevkii için düşünülen isimlerin başında gelen Luuk de Jong için tüm şartları zorluyor. De Jong'un kulübü Sevilla ile çoğu konuda anlaşma noktasında gelindi ancak Hollandalı oyuncu bir türlü ikna edilemiyor.