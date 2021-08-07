Beşiktaş'ın Luuk de Jong harekatına sürpriz engel! Sevilla'dan vize çıktı yengeden çıkmadı | Spor haberleri... Yeni sezonda kadrosunu kaliteli bir forvet alarak güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Yönetimin bu mevkii için düşünülen isimlerin başında gelen Luuk de Jong için tüm şartları zorluyor. De Jong'un kulübü Sevilla ile çoğu konuda anlaşma noktasında gelindi ancak Hollandalı oyuncu bir türlü ikna edilemiyor.
Alex Teixeira'dan sonra Rachid Ghezzal transferinde de mutlu sona ulaşan Beşiktaş'ta artık tüm gözler forvete çevrildi.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği Luuk de Jong konusunda çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Siyah-Beyazlılar'ın önüne sürpriz bir engel çıktı.