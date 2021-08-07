2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları | Karate kumitede Uğur Aktaş bronz madalya kazandı! Türkiye'den 73 yıl sonra rekor

Uğur, olimpiyatı bronz madalya alarak tamamladı. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

TÜRKİYE, LONDRA 1948'İN REKORUNU TOKYO'DA GEÇTİ

Türkiye, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda topladığı 13 madalyayla tarihinin en çok madalya kazandığı olimpiyatı yaşıyor. Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ay-yıldızlı sporcular, 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 13 madalyayı boynuna taktı.

Türkiye, Tokyo 2020'deki bu başarısıyla sayı bakımından Londra 1948'i (6 altın, 4 gümüş, 2 bronz) geçerek tarihinin en çok madalya topladığı organizasyonu yaşadı.