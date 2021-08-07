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    • 07.08.2021 15:25
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    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları | Karate kumitede Uğur Aktaş bronz madalya kazandı! Türkiye'den 73 yıl sonra rekor

    Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sporcularımızın mücadelesi devam ediyor. Karatede erkekler kumite +75 kiloda Uğur Aktaş, bronz madalya kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 13 madalyayla Londra 1948'in 12 madalyalık rekorunun kırıldığını belirterek, emeği geçen sporcuları tebrik etti.

    AA
    73 yıl sonra rekoru Uğur kırdı!

    Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sporcularımızın mücadelesi devam ediyor.


    BRONZ MADALYA KAZANARAK TARİHE GEÇTİ
    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite +75 kiloda Uğur Aktaş, bronz madalya kazandı. Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda karate müsabakaları Nippon Budokan'da yapıldı.

    Kumite +75 kiloda tatamiye çıkan Uğur Aktaş, yarı final maçında İranlı Sajad Ganjzadeh ile karşılaştı. Müsabakaya iyi başlayan 25 yaşındaki milli sporcu, ilk saniyelerden yukodan aldığı puanla 1-0 öne geçti. Daha sonra İranlı sporcuya 2 puan veren Uğur, son anlarda 2-2'lik eşitliği yakaladı ancak rakibine shensu avantajıyla mağlup olarak final şansını kaçırdı.

        Uğur, olimpiyatı bronz madalya alarak tamamladı. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

        TÜRKİYE, LONDRA 1948'İN REKORUNU TOKYO'DA GEÇTİ
        Türkiye, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda topladığı 13 madalyayla tarihinin en çok madalya kazandığı olimpiyatı yaşıyor. Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ay-yıldızlı sporcular, 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 13 madalyayı boynuna taktı.

        Türkiye, Tokyo 2020'deki bu başarısıyla sayı bakımından Londra 1948'i (6 altın, 4 gümüş, 2 bronz) geçerek tarihinin en çok madalya topladığı organizasyonu yaşadı.

        TOKYO 2020'NİN MADALYA GURURLARI
        2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcular şöyle:

        Altın: Mete Gazoz (Okçuluk), Busenaz Sürmeneli (Boks)

        Gümüş: Eray Şamdan (Karate), Buse Naz Çakıroğlu (Boks)

        Bronz: Hakan Reçber, Hatice Kübra İlgün (Tekvando), Ferhat Arıcan (Cimnastik), Rıza Kayaalp, Yasemin Adar, Taha Akgül (Güreş), Ali Sofuoğlu, Merve Çoban, Uğur Aktaş (Karate)


        13 MADALYAYLA 73 YILLIK REKOR KIRILDI
        Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 13 madalyayla Londra 1948'in 12 madalyalık rekorunun kırıldığını belirterek, emeği geçen sporcuları tebrik etti.

        Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nı yerinde takip eden ve milli sporcuları müsabakalarında yalnız bırakmayan Bakan Kasapoğlu, açıklamada bulundu.

        Türkiye'nin 12 kürsüyle en çok madalya kazandığı organizasyonun 1948 Londra Olimpiyat Oyunları olduğunu hatırlatan Kasapoğlu, "Londra 1948'de 12 madalya kazanmıştık. Tokyo 2020'de toplamda 13 madalya alarak tarihimizin en fazla kürsüye çıktığımız organizasyonunu yaşıyoruz. Bunda emeği olan tüm sporcularımızı, ailelerini, antrenörlerini, federasyonlarını ve kulüplerini kutluyorum." ifadelerini kullandı.

        GÜREŞTE KARADENİZ İTALYAN RAKİBİNE MAĞLUP OLDU
        2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 15. gününde milli güreşçi Süleyman Karadeniz, bronz madalya mücadelesinde İtalyan rakibine mağlup oldu.

        Süleyman Karadeniz, Makuhari Messe'deki erkekler serbest stil 97 kilo bronz madalya mücadelesinde İtalyan Abraham de Jesus Conyedo Ruano ile karşı karşıya geldi.

            Rakibi karşısında ilk yarıyı 2-0 önde geçen milli güreşçi, ikinci yarıda çok kötü bir performans sergiledi. Son dakika içinde rakibinin üst üste sayı almasına engel olamayan Süleyman Karadeniz karşılaşmayı 6-2 yitirdi ve bronz madalyadan oldu.

            Süleyman Karadeniz, Tokyo 2020'yi beşinci olarak tamamladı.




            YASEMİN CAN 5 BİN VE 10 BİN METREDE MADALYA KAZANAMADI
            Milli atlet Yasemin Can, 5 bin metrede 8'inci, 10 bin metrede ise 12'nci olarak olimpiyatlara veda etti.

            Ülkemizi kadınlar 10 bin metre finalinde temsil eden Yasemin Can, 24:48.9'luk derecesiyle yarışı 12. sırada tamamladı. 5 bin metrede ise Can, Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen final yarışını 14.46.49'la bitirerek olimpiyat 8'incisi oldu.

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            Haberler Spor 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları | Karate kumitede Uğur Aktaş bronz madalya kazandı! Türkiye'den 73 yıl sonra rekor
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